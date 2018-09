Hilfsbereitschaft in Bevölkerung ist riesengroß

Die beiden verheerenden Hochwasser und die damit verbundenen Schäden bestimmen auch weiterhin den Alltag der Menschen im Fischbachtal. Die Solidarität mit den Betroffenen ist groß – wie auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Das zeigen weitere Beispiele.

Nachdem die Großsporthalle in Niederwörresbach komplett unter Wasser stand, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein einen Hilferuf abgesetzt. Die Halle muss leer geräumt werden. Dafür findet am Samstag ab 8 Uhr ein Arbeitseinsatz statt. Alle Vereine in der VG Herrstein sind angeschrieben und um Unterstützung gebeten worden. Arbeitsmaterial ist vorhanden. Jede helfende Hand wird gebraucht.

Die Spvgg Fischbach plant für Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr, ein Fußballturnier zugunsten der Flutgeschädigten. Für den guten Zweck treten an: SC Idar-Oberstein, Bollenbacher SV, VfL Weierbach, Spvgg Nahbollenbach, SV Mittelreidenbach, SG Oberreidenbach/ Sien, SV Niederwörresbach und Spvgg Fischbach. Außerdem werden zwei E-Jugendspiele in den Pausen der Gruppenphasen beziehungsweise vor dem Finale ausgetragen. Ein Spielplan wird noch auf der Facebook-Seite der Spvgg Fischbach veröffentlicht.

Neben dem Turnier gibt es ein großes Angebot für die Kinder, darunter einen „Wabbelberg“, Slush-Eis, Kinderschminken, Glücksrad mit Preisen und vieles mehr. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Gerichte vom Grill. Alle Einnahmen werden zugunsten der Hochwasseropfer im Fischbachtal gespendet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene mindestens 2 Euro und für Kinder 1 Euro. Wer mehr geben möchte, darf dies gern tun. Ab 17 Uhr wird das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko live auf einer Großbildleinwand gezeigt. Die Initiatoren danken schon jetzt den zahlreichen Firmen und Betrieben für ihre Spenden.

An der IGS werden für die Flutgeschädigten Runden gelaufen: Am Mittwoch, 13. Juni, zwischen 8.30 und 11 Uhr startet an der IGS Rhaunen eine große Benefizaktion. Angekündigt haben sich Vertreter der ADD, des Ministeriums und der Verwaltungen, berichtet Rektorin Antje Petri-Burger. Die zehnten Klassen und die Elternvertreter werden zudem für den guten Zweck kegeln. Die Turn-AG tritt auf, und am Vormittag wird eine Wanderung angeboten, an der außerschulische Gäste und die Klassenstufe zwölf teilnehmen.

Eine weitere gute Nachricht: Das Abkochgebot für das Trinkwasser in den betroffenen Orten der VG Rhaunen ist ab sofort aufgehoben. Auch beim dritten Gutachten des Gesundheitsamtes wurden keine Keime mehr festgestellt.

Von unseren Redakteuren

Vera Müller und Andreas Nitsch