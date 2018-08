Hilfsaktion für Bärbel Gray: Die neue Wohnung ist fast bezugsfertig

Während andere nach Feierabend grillen, Eis essen oder zum Sport gehen, haben Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Maler und andere Handwerker aus Birkenfeld und Umgebung ihre Freizeit und ihr Know-how Bärbel Gray zur Verfügung gestellt. Das Bad ist gefliest, Duschkabine, Waschbecken und Toilette fehlen noch, aber neue Fenster hat die barrierefreie Wohnung. Die Innentüren werden als Nächstes gesetzt, und Farbe ist schon an den Wänden. Noch diesen Monat kann die 52-Jährige, die zum zweiten Mal an Krebs erkrankt ist, in die renovierte und nun barrierefreie Wohnung in ihrem Elternhaus in Wilzenberg-Hußweiler einziehen.

Erfüllt von großer Dankbarkeit

Die an Krebs erkrankte Bärbel Gray kann nach dem erfolgreichen Spendenaufruf der Stefan-Morsch-Stiftung bald in die renovierte Einliegerwohnung ihres Elternhauses einziehen.

Foto: Stefan-Morsch-Stiftung

Die Resonanz auf den Spendenaufruf zur „Hilfe für Bärbel“, den ihre Schwestern mit der Stefan-Morsch-Stiftung gestartet hatten und über die die NZ mehrfach berichtete, war in den vergangenen Wochen und Monaten enorm. Wenn sie an die Hilfsbereitschaft der Menschen in und um Birkenfeld denkt, hat Bärbel Gray Tränen in die Augen. Sie erzählt, ohne Luft zu holen, von den vielen Sammelaktionen, von den Fremden und Bekannten, die sie „draußen“ ansprechen, ihr Mut machen. „Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so zusammenhalten. Es hört sich an, wie im Film. Das gibt mir Kraft“, sagt sie. Dankbar sei sie, aber das Gefühl ist noch schwerer in Worte zu fassen: „Meine Helfer sollen wissen, dass sie alle ganz tief in meinem Herzen verankert sind. Sie begleiten mich in einer Phase, in der ich dachte, die Welt bricht zusammen.“

Geteiltes Leid ist halbes Leid, daran glaubt sie jetzt. Mehr als die geschätzten Umbaukosten in Höhe von 10.000 Euro spendeten Jung und Alt, Geschäfte, Firmen und Vereine für Bärbel Gray an die Stefan-Morsch-Stiftung. Die Vorstandsvorsitzende Susanne Morsch erklärt: „Die Renovierungskosten sind dank des unglaublichen Zusammenhalts in der Region gedeckt. Bärbels Wunsch, dass der Spendenaufruf vielleicht auch anderen Patienten hilft, kann jetzt in Erfüllung gehen. Mit den übrigen Spendengeldern werden wir andere Betroffene in finanzieller Not unterstützen.“ Man sieht der 52-Jährigen die schwere Krankheit nicht an. Wer fragt, wie es ihr geht, den lächelt sie an und sagt: „Gut!“ Die Operation, bei der ihr ein faustgroßes Stück Leber mit Brustkrebsmetastasen entnommen wurde, ist zwei Monate her. „Als das Ding – ich nenne es ,Monster' – draußen war, hat sich auch im Kopf was getan. Der Kopf ist im übertragenen Sinn krebsfrei.“

Aber die Operationsnarbe entzündete sich und verheilte schwer. „Dank der guten Wundversorgung durch Dr. Jörg Schneider und Dr. Sabine Vogt aus der Gemeinschaftspraxis in Birkenfeld heilt die Wunde. Jeden Tag haben sie mich betreut. Sie waren mir eine große seelische Stütze“, betont sie. Gehen sei noch mühsam, „aber ich brauche mittlerweile keinen mehr, an dem ich mich festhalten muss“, erzählt sie.

Rückkehr ins Arbeitsleben ist Ziel

Sobald sich die Leber regeneriert hat, in bis zu zwölf Monaten, geht die Behandlung weiter: fünf Jahre antihormonelle Therapie – eine Behandlung, die Nebenwirkungen auslösen kann. Bärbel Gray blickt nach vorn. Bis zum Umzug in die barrierefrei renovierte Wohnung bei ihren Eltern bewohnt sie ihre Mietwohnung.

„Ich packe langsam die Kisten und verkaufe Möbel, die ich nicht mitnehmen kann“, sagt Bärbel Gray. Dabei muss sie sich schonen, mehr als drei Sprudelflaschen darf sie wegen der OP-Narbe nicht heben. Am liebsten möchte sie schnell wieder arbeiten. Ob und wie genau das in den nächsten Jahren möglich ist, muss sie abwarten: „Mir fehlt meine Arbeit. Ich möchte meine Zeit nutzen und nicht daheim sitzen und über meine Krankheit nachdenken. Einfach so normal wie möglich zu leben, das ist mein Wunsch“, betont sie.

Mehr über die Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke erfährt man im Internet unter www.stefan-morsch-stiftung.de. Wer die Arbeit der Stiftung mit einer Spende unterstützen will, kann das unter folgender Bankverbindung tun: Kreissparkasse Birkenfeld, IBAN: DE76 5625.0030 0000.2222 24.