Hilferuf aus dem Kupferbergwerk

Die Flut und ihre Folgen: Neben all den vielen Schicksalen, die die Wassermassen nach sich zogen, hat auch das Fischbacher Kupferbergwerk großen Schaden davongetragen: und zwar eher indirekt, wie Bergwerksleiter Nico Bollenbach berichtet. Er macht sich große Sorgen um den einstigen Tourismusmagneten, der 1975 eröffnet wurde und seitdem anschaulich über die Kupfergewinnung im Mittelalter informiert. „Bei uns ist nichts mehr, wie es mal war. Seit Juni bleiben die Gäste aus. Nicht, dass gar nichts los wäre, aber ein rund 50-prozentiger Rückgang der Gästezahlen bricht uns zurzeit das Genick.“

Statt alter, verstaubter Puppen veranschaulichen nun lebensgroße Plexiglas-Figuren Arbeit und Leben im Mittelalter. Als Vorlagen dienten Fotos von Teammitgliedern. Trotz aller Bemühungen: Die Besucherzahlen im Fischbacher Bergwerk sind dramatisch eingebrochen.

Foto: Kupferbergwerk

Intensive Ursachenforschung betreiben Bollenbach und sein Team. Der Fußweg zum Bergwerk ist aktuell unpassierbar, die Wanderwege in und um Fischbach sind zerstört, der Radweg nicht befahrbar. Interessierte Gäste konnten zudem ab Ende Mai über drei Wochen niemanden bei der Tourist-Information Herrstein erreichen. Auch im Kupferbergwerk war die Leitung nach einem Blitzeinschlag einige Zeit tot. Der Rheinland-Pfalz-Tag – Jahr für Jahr eine hervorragende Werbeplattform, bei der rund 25.000 Flyer verteilt werden – wurde angesichts der Hochwasserereignisse nicht besucht. Campingplätze wurden zerstört, Schleifereien auch. Die Gaststätte hat dauerhaft geschlossen: Auch das kostet Gäste. Bei der Weinprobe unter Tage kann man zwischen einer Bergmannsbrotzeit und Gulaschsuppe im Brotlaib wählen: Mehr Angebote gibt es nicht.

„Ich weiß auch nicht weiter ... Wir haben Werbung gemacht, vielleicht sogar mehr als zuvor. Nur gibt es irgendwie im Moment keine Urlauber hier“, stellt Bollenbach fest. Bollenbach, der seit März 2011 im Bergwerk Regie führt, hat sein junges motiviertes Team mit rund 15 Helfern aufgebaut und frischen Wind in die vorher doch etwas verstaubte Bergwerksatmosphäre reingetragen: Auf Facebook ist er sehr aktiv. Originelle Fotos, Aktionen, Statements gegen Rassismus und Homophobie etc.: Bollenbach setzt auch auf ein junges Publikum. Gestartet wurde unter anderem Kooperation mit dem Schwalbenhof Berschweiler: Demeterkäse reift einige Monate im Kupferbergwerk, in dem das ganze Jahr über 11 Grad herrschen. Den Käse kann man vorerst nur im Hofladen vom Schwalbenhof kaufen, ab Ende September auch im Bergwerk.

„Außerdem tauschen wir jetzt nach und nach die alten Puppen aus. Wir haben ein paar Menschen vom Team in Kostümen fotografieren und sie lebensgroß auf Plexiglas drucken lassen. Das wirkt jetzt sehr real bei uns. Wir wären schon fertig, aber das Hochwasser kam dazwischen. Die Figuren im Pochwerk stehen schon.“

Auch der barrierefreie Erbstollen sollte (eigentlich) ein Anziehungspunkt für Menschen mit Einschränkungen sein. Für Kinder gibt es nach wie vor altersgerechte, aktionsorientierte Führungen: zum Beispiel für Kindergeburtstage, Vereine und Schulen. Beim Geocaching-Wochenende rund um die Messe Idar-Oberstein war das Bergwerksteam ebenfalls am Start. Seit 2015 wird immer im Dezember die neue Kupferkönigin präsentiert. Die beliebte Gruselführung ist nur alle zwei Jahre zu stemmen. 2019 soll das Event, das vor allem junge Leute lockte, wiederholt werden. „Ein Konzert könnte ich eventuell noch dieses Jahr auf die Beine stellen – wenn die Bands entsprechend mitmachen, ohne Gage spielen und uns jemand die Anlage umsonst bedient. Ich bin schon am Planen.“

Mit der Kreisverwaltung Birkenfeld hat Bollenbach für Schulen das Konzept des außerschulischen Lernortes noch einmal aufgegriffen: „Ich hoffe, das funktioniert nach den Ferien.“ Angeschrieben wurden natürlich auch alle Ferienparks in der näheren und weiteren Umgebung. „Wir brauchen Gäste von hier, die Daheimgebliebenen. Da ist doch Potenzial im Landkreis. Im Moment sind wir einfach froh um jeden Gast.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller