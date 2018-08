Hexenstreich: Schwamingo-Tretboote haben "Nachwuchs"

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Der Schwan und der Flamingo auf dem Weiherschleifenweiher in Idar haben Nachwuchs bekommen: Witzbolde haben in der Nacht zum 1. Mai sieben Schwimmreifen in der Form von weißen Schwänen und pink-farbenen Flamingos zu den beiden Tretbooten mit gleicher Farbgebung aufs Wasser gesetzt, die man seit vergangenem Jahr mieten kann, um auf dem kleinen See herumzuschippern.