Hexenrock: Viele magische Momente erlebt

Die Vorfreude auf eine Riesen-Hexenrock-Party in der Nacht zum 1. Mai steigt. Stargast Johannes Oerding hat im Gespräch mit unserer Zeitung versprochen, das Zelt zum Beben zu bringen. So gehört sich das auch in Hettenrodt, zumal es der 25. Hexenrock ist, der in der kleinen Gemeinde gefeiert wird. Da wird auch Markus Schulz, seit Jahren Mitorganisator und mittlerweile Hettenrodter Ortsbürgermeister, ein wenig melancholisch: „Ein Vierteljahrhundert. Das ist schon ein Ding.“

Die allererste Karte 1994: Aus einem kleinen Festival hat sich ein großes entwickelt.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Johannes Oerding ist Stargast des 25. Hexenrock in der Nacht zum 1. Mai. Die Vorfreude der Hexenrock-Crew, die wieder rund um die Uhr arbeitet, ist groß.

Die Idee wurde 1993 bei der „Kirschekirb“ geboren: Ganz Hettenrodt ist auf den Beinen, um das beliebte Dorffest zu begehen. Im Festzelt an der Theke – dort stehen unter anderem Karl-Georg Lind, Jacky Cullmann, Sabine Dreher, Andi Ludwig, Christian Weinß und Ralf Schneider – „spinnt“ man ein wenig rum. Eine eigene Rockveranstaltung auf die Beine zu stellen, das wäre was. Der 30. April erschien ideal, zumal der 1. Mai ein Feiertag ist. Und da die Walpurgisnacht in der Region auch als Hexennacht bekannt ist, lag der Name Hexenrock auf der Hand. Die eigentlich nur für 600 Menschen geplante Veranstaltung am 30. April 1994 wurde von 1100 Gästen im ersten Jahr nahezu überrannt. Und somit war der Grundstein gelegt für viele weitere Jahre. Das Line-up bestand damals aus Coverbands, die die Orga-Mitglieder zum Teil bei Besuchen beim Seefest am Ohmbachsee begutachten und verpflichten konnten. Die Bands Rambling Rovers, Slippery und „Hier kommt Rolf“ kamen. Dass man damals mit Rolf Stahlhofen einen späteren Star erleben durfte, ahnte niemand.

Im Jahr 2000 folgte ein Meilenstein in der Hexenrock-Geschichte. Mit Manfred Mann's Earth Band kam erstmals eine international bekannte Band nach Hettenrodt. Die zehnte Auflage sollte gebührend mit einem Zwei-Tage-Festival gefeiert werden. Daraus wurde wenig. Denn die neuerlichen Gastspiele von Fury in the Slaughterhouse und der „Earth“-Band lockten nicht so viele Besucher an wie gewünscht und benötigt und sorgten dafür, dass die Hexenrock-Crew in finanzielle Schwierigkeiten geriet. In den folgenden Jahren mussten finanzielle Abstriche bei der Programmgestaltung gemacht werden, was wiederum zu sinkenden Besucherzahlen führte. Der absolute Tiefpunkt folgte im Jahr 2009. Gerade einmal 1300 Besucher kamen. Man erinnerte sich an die Anfänge des Hexenrocks und landete 2010 einen Volltreffer: Revolverheld lockten 2000 Besucher. Ein gelungener Neustart.

Nun schon seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten geben sich Musikgrößen aus dem In- und Ausland in Hettenrodt die Klinke in die Hand. Neben Altrockern wie Sweet, Slade, Alphaville, The Hooters und Manfred Mann trauten sich auch Bands wie Jennifer Rostock, Culcha Candela oder auch mittlerweile etablierte Newcomer wie Laing, Luxuslärm und Glasperlenspiel in die Region um Idar-Oberstein. Eine Band schafft es in diesem Jahr erstmals in der Festivalgeschichte zum dritten Mal ins Line-up: Antiheld aus Stuttgart sind mittlerweile zu guten Freunden der Veranstalter geworden.

Schulz ist schon ein wenig stolz, wenn er sagt. „Wir hatten oft ein gutes Näschen für Bands. Man erinnere sich an Glasperlenspiel, Revolverheld, Max Giesinger und Jennifer Rostock.“ Aber. „Wir haben auch mal danebengegriffen: Barclay James Harvest, die Hooters …“ Und manchmal waren die Supportbands die heimlichen Stars der Veranstaltung: Massendefekt und Laing zum Beispiel.

Hexenrock-Zeit, das ist in Hettenrodt eine Art fünfte Jahreszeit. Schulz erinnert sich an die Anfangsjahre: „Ein Teil unseres Teams war damals zwar berufstätig, nahm sich aber rund um den Hexenrock ein bis zwei Wochen frei. Ein anderer Teil des Teams waren Schüler und Studenten. Sie legten den Besuch des ihnen angebotenen Bildungsprogramms in diesen Tagen sehr individuell aus, sehr zum Verdruss unserer Eltern, die uns rund um den Hexenrock eher selten zu Gesicht bekamen, außer zur Körperpflege oder zum Schlafen.“

Ansonsten wohnte man auf dem Sportplatz, und nach getaner Arbeit fand man sich im Brathäuschen neben dem alten Sportlerheim zur Lagebesprechung ein: Die Hauptnahrungsmittel waren „Mettwirscht un Stubbis“. Alt und Jung „majten“ und lachten stundenlang gemeinsam und heckten Pläne aus. Kurz vor der Veranstaltung war dann stets auch eine Nachtwache nötig, zu der in der Regel zwei Leute benötigt wurden. Oft schliefen aber dann sogar vier oder fünf im Zelt. Noch heute wird gemutmaßt, dass man damals dem einen oder anderen das Feldbett unter dem Schlafsack hätte klauen können, ohne dass dieser es überhaupt gemerkt hätte …

Um das Team macht sich Schulz keine Sorgen: „Altersmäßig liegen wir zwischen 20 und 50 Jahren. Und Nachwuchs ist da. Die dritte Generation sitzt in den Startlöchern.“ Was erfreulich ist: Die Gäste werden wieder jünger: Der Hexenrock hat sich auch als Marke bei den unter 30-Jährigen etabliert.