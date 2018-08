Hexenrock: Johannes Oerding will nicht rumjammern

„Och, wie schön, ich spiele auf einem Dorf in einem Zelt. Finde ich klasse: Ich komme ja vom Dorf. Und ich weiß, wie cool das war, wenn da echt mal ein bekannter Künstler kam. Ich finde, die Leute haben ein Recht darauf, dass wir nicht nur in den großen Städten spielen.“ Solche Aussagen wie im Gespräch mit unserer Zeitung machen Johannes Oerding, Stargast beim 25. Hettenrodter Hexenrock in der Nacht zum 1. Mai, zu einem extrem sympathischen Menschen. Bescheiden und bodenständig ist der 36-Jährige, der im westfälischen Münster geboren ist, in Hamburg lebt und mit Ina Müller – bekannt als Sängerin, Kabarettistin und TV-Moderatorin – zusammenlebt. Für Oerding nicht weiter berichtenswert: „Das ist ja ein alter Hut.“ Ina und Johannes: Das sei nicht wie „Cindy und Bert“ hat er mal in einem „Spiegel“-Interview gesagt. Ein gemeinsames Album kann er sich nicht vorstellen.

Und Oerding kann zuhören, inszeniert sich nicht: Interessiert erfährt er von der Nahe-Zeitung, was es eigentlich mit dem Hexenrock auf sich hat und wie alles vor 25 Jahren begann. So was findet er einfach nur klasse.

Johannes Oerding gelinge es wie keinem anderen deutschen Pop-Songwriter zurzeit, in seinen Songs und Texten eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen, die jedem Einzelnen das Gefühl vermittelt, er würde nur für ihn persönlich singen. Diese Qualität zeichne selbstverständlich auch das 2017 erschienene Album „Kreise“ aus. Der erkennbare Reifungsprozess, der sich in seinen neuen Texten widerspiegele, macht deutlich, dass Oerding inzwischen sehr viel mehr erlebt hat als zu Zeiten seines Debüts, heißt es auf der Internetseite des Künstlers.

Wie läuft das mit der emotionalen Verbindung, wenn man wie in Hettenrodt als Headliner in eine 700-Seelen-Gemeinde in einem Zelt spielt, die Besucher auch auf Party aus sind, abtanzen wollen? Funktioniert das? Da gibt sich Oerding ganz gechillt: „Ich komme ja von der Livemusik, habe früher in Schülerbands gespielt und bin nicht der Typ, der dann auf einem Hocker sitzt und darauf wartet, dass ihm alle zuhören. Ich weiß, wie das geht. Ich biete in Hettenrodt ein Programm, das alle ansprechen wird. Versprochen.“ Es werde nicht nur „Rumgejammere“ geben – das, was man den vielen Singer/Songwritern der deutschen Pop-Szene gern vorwirft: „Die Mischung wird passen.“ Er präsentiere ein „Best of“, seine liebsten Stücke und die Lieder, mit denen man die Bühne füllen kann: nicht nur die großen Pophymnen und Radiohits. „Die dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist schon klasse, wenn man da die ersten Takte spielt und merkt, wie die Menge jubelt ...“ Kracher wie „Alles brennt“, „Hundert Leben“, „Morgen“, „Engel“ und „Nichts geht mehr“ sind gesetzt. Bei Oerding ist der Hut (rund 30 hat er angeblich) wie bei Udo Lindenberg mittlerweile zu einer Art Markenzeichen geworden. Und mit dem Panikrocker verbindet ihn eine gute Freundschaft. „Du hast 'ne Kehle aus Gold“, hat Lindenberg dem jungen Kollegen bescheinigt. Auch mit Peter Maffay hat Johannes Oerding schon zusammengearbeitet: „Das adelt einen schon. Das sind wirklich ganz große Künstler.“

Wie schätzt er das ein? Wieso ist Oerding eine Klasse für sich im so oft verschmähten „Einheitsbrei“ der deutschen Pop-Szene? Da wolle er keinem Kollegen zu nahetreten, aber: „Ich habe zu vielem eine ganz klare Meinung und sage die auch. Ich habe vieles nicht gemacht, auch mal lukrative Angebote ausgeschlagen. Vielleicht mögen das die Fans draußen.“ Mit feinsinnigem Gespür findet Oerding offenbar immer die richtigen Worte und Melodien für alles, was die Seele bewegt oder bewegen sollte. „Seine Songs sind gleichermaßen treue Begleiter, Trostspender, Mutmacher wie punktgenaue Alltagsbeobachtungen, die vielen aus der Seele sprechen“, ist auf seiner Internetseite nachzulesen. Was macht der Erfolg mit dem Jungen vom Land? Offenbar wenig. Im Gespräch wirkt Oerding bescheiden. Man spürt, dass seine Karriere eben kein Selbstläufer oder Kunstprodukt war. Sie ist Schritt für Schritt gewachsen, wozu harte Arbeit gehört. Und das eine oder andere Laster: Oerding ist wieder Raucher, wie er zugibt. Das mit dem Aufhören hat nicht lange angehalten.

Und da wäre noch ein Ritual vor den Auftritten, auf das sich die Hexenrock-Macher schon mal einstellen können. Oerding und seine Bandkollegen trinken, so ist nachzulesen, Ramazzotti mit Eis und Zitrone – in Maßen natürlich. Gehen wir mal davon aus, dass das Markus Schulz, Mitorganisator und Hettenrodter Ortschef, auf die Reihe bekommt.

Von unserer Redakteurin Vera Müller