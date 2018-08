Hettenrodt ein einziger Hexenkessel

Trotz frostiger Temperaturen und heftiger Windböen fanden zahlreiche musikbegeisterte und feierlustige Besucher den Weg zum Jubiläum des Hexenrock. Knapp 2000 Zuhörer trugen zu einer überaus stimmungsvollen 25. Auflage des überregional bekannten Eintagesfestivals bei.

Johannes Oerding begeisterte die Besucher nicht nur mit seinen Songs, er überraschte auch mit der einen oder anderen Anekdote – etwa die von seiner Enttäuschung über die Entdeckung, dass es am Ende einer Schnitzeljagd gar keine Schnitzel gibt.

„Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, freute sich Mitorganisator und Hettenrodts Ortsbürgermeister Markus Schulz. Tatsächlich leistete das 20-köpfige Organisationsteam zusammen mit den 100 ehrenamtlichen Helfern sehr gute Arbeit: von den ausgiebigen Sicherheitskontrollen am Eingang über die Kontrolle der verstärkten Jugendschutzauflagen bis hin zur umfassenden Verpflegung auf dem Festivalgelände.

Regionalen Bands eine Bühne zu bieten und diesen zu Bekanntheitsgrad zu verhelfen, das gehört seit geraumer Zeit zum Konzept des Hexenrocks. So wurde der Abend von zwei Bands aus der Region eröffnet. Revolution Inc. aus Idar-Oberstein und Anais aus Morbach heizten den Besuchern mit punkigen und rockigen Tönen ein. Dem fünfköpfigen Ensemble Antiheld, die die Menge mit ihrem Straßenköterpop begeisterte, wurde eine besondere Ehre zuteil. Sie spielten als erste Band in der 25-jährigen Geschichte der Veranstaltung dreimal in Folge auf dem Festival in Hettenrodt. „Für uns ist es eine Art Heimspiel“, beschrieb Luca Opifanti, Sänger und Gitarrist von Antiheld, die Bedeutung des Auftritts. Durch teils längere, emotionale Ansprachen wirkten die Stuttgarter äußerst authentisch. Doch sie können auch anders: „Ich will, dass ihr ein Hexenkessel seid“, erlaubte sich Opifanti ein passendes Wortspiel um die Zuhörer nach einem knapp eineinhalbstündigen Programm noch einmal zum ausgelassenen Mitmachen zu bewegen. „Dreckig und rotzig, sie sind ein bisschen wie wir“, schmunzelte Ortschef Schulz und erklärte auf Anfrage der NZ damit, was die Band auszeichnet.

Nach einem kurzen Umbau kam es zum Höhepunkt des Abends: Johannes Oerding, Headliner der diesjährigen Auflage des Hexenrock, betrat die Bühne. Sein Eröffnungslied „Alles brennt“ kannten, wie man aus den Gesängen der Besucher entnehmen konnte, nahezu alle anwesenden Altersgruppen. Mit „Ein Riesenapplaus für die Bands, die bisher auf der Bühne standen“ spielte sich der sympathische Hamburger direkt in die Herzen der Fans. Ob in Kombination mit seinen vier Bandkollegen, durch Sprechgesang oder nur mit seiner Gitarre: Oerding bot ein facettenreiches Programm und wusste genau, wie er das Zelt in seinen Bann ziehen konnte. Der 36-Jährige interagierte mit den Zuhörern und brachte sie durch eingängige Melodien zum Mitsingen. Neben seinem Metier, deutschsprachigen Liedern wie „Nie wieder Alkohol“ oder „So schön“, beeindruckte Oerding mit den Refrains von „I Will Always Love You“ von Whitney Houston und „The Time of My Life“ von Bill Medley.

„Die größte Enthüllung meiner Kindheit war, dass es zum Ende der Schnitzeljagd kein Schnitzel gab“, gab der Headliner humorvolle Anekdoten zum Besten und kündigte „Die Tage werden anders sein“, eine Zeitreise in die Kindheit, an. Nachdem Oerding zum Abschluss seine Hits „Kreise“ und „Hundert Leben“ beeindruckend dargeboten und sich schon verabschiedet hatte, sangen die Zuschauer lautstark die Melodie des Refrains von „Hundert Leben“ weiter und forderten Zugabe. Und die bekamen sie: Der Sänger sprang mit seiner Gitarre zurück auf die Bühne und sorgte mit einer Akustikversion von „Hundert Leben“ für Gänsehaut.

Die Rockcoverband Fade Out aus Lauterecken komplettierte das Line-up und wünschte den Zuschauern „einen wunderschönen Abend beziehungsweise guten Morgen“. Das sechsköpfige Ensemble ließ die Nacht mit gelungenen Darbietungen von Superhits wie „I'm So Excited“ von den Pointer Sisters, „I Will Survive“ von Gloria Gaynor oder „Wonderwall“ von Oasis gebührlich ausklingen.

„Für uns ist jedes Jahr Jubiläum“, schrieb Mitorganisator Schulz der 25. Auflage der Veranstaltung keine besondere Bedeutung zu, vielmehr ist der Hexenrock für ihn immer ein Glanzlicht. Fans des beliebten Festivals dürfen sich freuen: Der Hexenrock findet auch 2019 statt, verriet Schulz.

Von unserem Mitarbeiter

Felix Horstfeld