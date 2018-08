Herrenloser Sperrmüllberg sorgt für Unmut

Aus unserem Archiv

Baumholder

Gleich zwei Berge mit Sperrmüll, die sich seit rund zehn Wochen in der Straße „Am Rauhen Biehl“ in die Höhe recken, sorgen bei den Anwohnern für Unmut. Weil niemand wusste, ob die ausrangierten Möbel und Matratzen abgeholt werden oder einfach illegal entsorgt wurden, hat eine Baumholderer Bürgerin die NZ über diesen unschönen Zustand informiert. Mittlerweile ist klar: Ein Hausmeister musste zwei Wohnungen entrümpeln, damit sie weitervermietet werden können. Die Vormieter hatten wohl zurückgelassen, was für sie nicht mehr zu gebrauchen war. Doch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Birkenfeld zu verständigen, dafür fühlte sich niemand verantwortlich.