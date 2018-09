Bagger, Bauarbeiter, Warnbaken – das sehen die Anwohner der Straße „In der Ihlsbach“ in diesen Tagen, wenn sie aus ihren Fenstern blicken. Schon seit Anfang Juni sind die Straßenarbeiten auf der Kreisstraße 60 im Ortskern von Heimbach in vollem Gange: Nachdem im vergangenen Jahr die freie Strecke zwischen Leitzweiler und Heimbach saniert wurde, ist nun das rund 400 Meter lange Teilstück zwischen Berliner Weg und Ortsausgang Richtung Leitzweiler an der Reihe. Das Ziel der Arbeiten: neue Fahrbahn, neue Wasserleitungen und Glasfaserkabel für schnelles Internet. Voraussichtlich noch bis Ende des Jahres sind die Straße „In der Ihlsbach“ und automatisch auch die damit verbundene Sackgasse „Berliner Weg“ für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Vorausgesetzt, die Witterung spielt mit“, gibt Axel Thielen, der die Bauaufsicht hat, zu bedenken.

Für die Anwohner, die nun lange Umwege in Kauf nehmen und ihre Einkäufe über die Baustelle schleppen müssen, ein mühseliges Unterfangen. Doch sie seien sehr kooperativ, lobt Ortschef Jürgen Saar: ...

