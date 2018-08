Haarfreier Abfluss kommt jetzt auf den Markt

Manus Leyendecker ist vielseitig talentiert und interessiert. In Kaiserslautern hat der Piesporter Biologie und Politikwissenschaft aufs Lehramt studiert, inzwischen unterrichtet er an einem Gymnasium in Luxemburg Naturwissenschaften.

Gebannt verfolgt Manus Leyendecker, wie die beiden Hälften des von ihm entwickelten haarfreien Abflusses in der Heizelement-Schweißmaschine zusammengefügt werden, bevor sie bei der Endmontage um weitere Elemente ergänzt werden.

Aber Leyendecker ist auch ausgebildeter Mediator und als solcher dazu qualifiziert, Konflikte zu entschärfen und verfeindete Parteien miteinander zu versöhnen. „Mit diesem Produkt werden mehr Konflikte schon vor ihrer Entstehung vermieden als ich je im Leben entschärfen könnte“, ist er überzeugt. „Es ist die technische Lösung für einen sozialen Konflikt.“

Die Rede ist von „Freilauf“, einem haarfreien Abfluss. Seit fast zehn Jahren tüftelt der Moselaner daran, jetzt wurde die erste Auflage bei den Gebrüdern Schmidt (GS Kunststofftechnik) im Gewerbegebiet „Am Kreuz“ produziert, vom 11. Mai an sind sie beim benachbarten Sanitärhandel Leysser erhältlich. Mit einer großen Einschränkung: Der jetzige Typ ist nur für Duschwannen aus Stahlemail geeignet. „Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, dass es bald Modelle für Dusch- und Badewannen aller Art und auch für Waschbecken gibt“, verspricht der Tüftler.

Schon 2010 meldete Leyendecker seine Idee zum Patent an, nach unzähligen Berechnungen, Versuchen und Prototypen und etlichen Absagen von potenziellen Herstellern entstand 2013 der erste Kontakt zu GS in Nahbollenbach. Der Spezialist für Plastikspritzguss zeigte sich interessiert an der Idee und half mit seinem umfangreichen Know-how auch kräftig bei der technischen Umsetzung. Und er ist für die Produktion der Plastikteile und die Endmontage zuständig, die Metallteile werden von der Idar-Obersteiner Firma Julius Haupt gefertigt. „Da waren noch etliche knifflige Aufgaben zu lösen, denn es handelt sich um ein sowohl in der Technik als auch in der Fertigung um ein sehr anspruchsvolles Produkt“, erklärt Klaus-Günter Hub, Konstruktionsleiter bei den Gebrüdern Schmidt, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schon der Abflusskörper, der aufgrund seines komplexen Aufbaus nicht in einem Stück gefertigt werden kann, geht konstruktionstechnisch an einige Grenzen. „Wir arbeiten da mit ganz geringen Toleranzen, die sehr genau eingehalten werden müssen“, berichtet Hub. „Und beim Zusammenfügen der beiden Teile mit der Heizelement-Schweißmaschine lässt das Gerät aus technischen Gründen nur Winkel unter 90 Grad zu, da liegen wir mit Winkeln von bis zu 87 Grad auch hart an der Grenze.“ Die spezielle Mechanik des Verschlusses, die mit dafür sorgt, dass sich keine Haare im Abfluss halten können, wird über zwei Neodymmagnete gesteuert. „Die haben eine Halbwertzeit von 20.000 Jahren und müssen daher auch nie ausgetauscht werden“, meint Leyendecker. „So ein Abfluss, der rund 80 Euro kosten wird, ist also eine Anschaffung für's Leben.“ Dazu will auch Michael Ziegler als Leiter der Qualitätskontrolle beitragen. „Jedes Teil wird 100-prozentig auf Dichtigkeit überprüft“, betont er.

Für GS-Geschäftsführer Andreas Weyand steht das Projekt „Freilauf“ exemplarisch für das Motto des Betriebes„Solutions in Plastic“, aber auch eine etwas andere Ausrichtung. „Bislang war es eher so, dass wir uns weitgehend auf die Produktion konzentriert haben und in der Regel fertige Produktideen produktionstechnisch umgesetzt haben. In Zukunft soll es öfter so laufen wie bei Herrn Leyendecker, dass jemand mit einer Idee zu uns kommt und wir ihm bei der Umsetzung bis zu Produktionsreife mit unserem Know-how unterstützen.“ Leyendecker, der mit erkennbarem Spaß bei der ganzen produktionstechnischen Seite dabei ist, hat dabei in den letzten Monaten einiges dazugelernt. „Ich hätte niemals gedacht, dass in der Produktion so viele Herausforderungen zu bewältigen sind“, berichtet er. „Ich habe gedacht, der entscheidende Schritt besteht darin, eine Idee zu einem produzierfähigen Produkt weiterzuentwickeln, und dass damit die wesentliche Arbeit getan ist. Dass bei den Produktionsabläufen selbst noch so viele Probleme zu lösen sind, war eine ganz wichtige Erfahrung für mich.“

