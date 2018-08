Gymnasium Birkenfeld: Der Weg fürs internationale Abi ist fast frei

Geht alles nach Plan, dann wäre es im Juni 2021 so weit. Zu diesem Zeitpunkt könnten die ersten Schüler das Birkenfelder Gymnasium verlassen, die zuvor erfolgreich die Prüfungen zum Erwerb des internationalen Abiturs bestanden haben. Diesen neuen Abschluss will die Bildungsstätte in der Kreisstadt ab diesem Sommer als bisher zweite staatliche Schule in Rheinland-Pfalz anbieten.

Dieses Foto wurde während einer schriftlichen Prüfung des Abijahrgangs 2018 am Birkenfelder Gymnasium aufgenommen. Wenn an dieser Schule in Zukunft ein internationaler Abschluss angeboten wird, sind gute Englischkenntnisse eine noch wichtigere Voraussetzung.

Foto: Hans-Georg Heck

Bisher kann das internationale Abitur, das in mehr als 140 Nationen weltweit anerkannt wird und seinen Absolventen einen einfacheren Zugang zu ausländischen Universitäten ermöglicht, nur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen abgelegt werden. Die Birkenfelder Schule „An der Brechkaul“, deren Trägerin der Kreis ist, bemüht sich aber bereits seit geraumer Zeit darum, ihr Bildungsangebot um das internationale Abitur (IB-Diploma) zu erweitern.

Nachdem im Herbst 2017 das Mainzer Bildungsministerium, wie in der NZ berichtet, diese Pläne gebilligt hatte, „haben wir nun zwei weitere wichtige Hürden genommen“, sagt Direktor Dietmar Fries im Gespräch mit unserer Zeitung. Im März hat die in Genf ansässige Stiftung International Baccalaurate (IB) Organization, die das begehrte Diplom vergibt, das Gymnasium offiziell als IB-Kandidat eingestuft. Vor wenigen Tagen haben zudem der Schulausschuss und die Gesamtkonferenz, denen Lehrer sowie Eltern- und Schülervertreter angehören, „mit großer Mehrheit zugestimmt“, dass das Gymnasium Birkenfeld dieses Angebot umsetzt“, informiert Fries. Was nun noch aussteht, ist die endgültige Zertifizierung der Genfer Organisation, um den Erwerb des IB-Diploms auch tatsächlich anbieten zu können. „Diesen Vorbehalt gibt es noch, und die Entscheidung darüber wird auch erst im nächsten Jahr fallen“, sagt Fries. Als Nächstes müssen nun alle eingesetzten Lehrkräfte eine spezielle Schulung absolvieren, und die IB-Organisation muss das Birkenfelder Konzept noch genehmigen.

Prüfungen in englischer Sprache

Das sieht knapp formuliert so aus: Die Schüler, die das IB-Diplom erwerben wollen, besuchen ab der Jahrgangsstufe 11 zusammen mit den Gleichaltrigen die regulären Leistungs- und Grundkurse am Birkenfelder Gymnasium. Am Ende von Jahrgangsstufe 13 haben sie dann auch das normale rheinland-pfälzische Abitur in der Tasche. Zusätzlich dazu stehen für die künftigen IB-Absolventen aber während der Oberstufenzeit weitere Unterrichtstunden in sechs Fächern wie Englisch, Geschichte, Mathe oder Biologie an. Sie werden dort darauf vorbereitet, drei Monate nach dem rheinland-pfälzischen Abitur in den Fächern Prüfungen in englischer Sprache abzulegen.

„Das wird dann also Ende Mai oder Anfang Juni der Fall sein“, sagt Fries. Neben englischen Fachausdrücken werden den IB-Schülern auch noch einige außerhalb der deutschen Lehrpläne ergänzende Unterrichtsstoffe vermittelt. Außerdem werden die jungen Leute im Bereich Erkenntnistheorie und Philosophie geschult. Auch ein soziales Projekt und ein Praktikum im Fach Biologie muss jeder IB-Schüler absolvieren.

Die Besonderheit am Birkenfelder Gymnasium besteht laut Fries darin, dass offiziell der IB-Abschluss über einen Unterrichtszeitraum von zwei Jahren in den Stufen 12 und 13 erworben wird. „Wir wollen aber schon früher, also ab Stufe 11, damit beginnen, den IB-Schülern Stoff zu vermitteln, der über den normalen Lehrplan hinausgeht“, sagt der Direktor. Insofern werde man schon nach den Sommerferien Anfang August damit beginnen, die dann in Stufe 11 wechselnden IB-Schüler auf den Erwerb des internationalen Abiturs drei Jahre später vorzubereiten.

Zehn Schüler zeigen schon Interesse

Im nächsten Rundbrief werde man noch einmal gezielt die Eltern der jetzigen Zehntklässler darauf hinweisen, dass ab dem Start ins neue Schuljahr diese neue Bildungschance am Birkenfelder Gymnasium angeboten wird. Aktuell hätten schon etwa zehn Schüler Interesse am Erwerb des IB-Abschlusses signalisiert, sagt Fries, dem in diesem Zusammenhang ein Hinweis wichtig ist. „Wir haben mit diesem Angebot alle Schüler im Blick, und nicht nur die chinesischen Kinder.“ Von den aktuell knapp 800 Birkenfelder Gymnasiasten kommen derzeit rund 50 aus Fernost. Dass sie sich mit ihren Eltern vornehmlich im Oak Garden in Neubrücke angesiedelt haben, sei auch ein wichtiger Grund gewesen, warum man in der Schule die Möglichkeit zum internationalen Abitur schaffen wollte, räumt Fries offen ein. Aber anders, als man vielleicht denken würde, sieht es derzeit so aus, dass mehr deutsche als chinesische Schüler diese Chance ergreifen wollen. „Unter den bisher zehn Interessenten für den IB-Abschluss sind sie in der klaren Mehrheit“, sagt der Rektor zum Stand der Dinge.

