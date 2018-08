Gute Noten für zwei Bäckereien im Kreis: Institut bewertete Brötchen und Brote

Wie es um die Qualität der eigenen Backwaren bestellt ist, konnten die Betriebe der Bäckerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück auf dem Wochenmarkt von einem Prüfer des Deutschen Brotinstituts überprüfen lassen. Am Ende kamen bis auf kleine Ausreißer nur sehr gute und gute Noten heraus.

Karl-Ernst Schmalz (schwarz-rot-goldener Kragen) ist seit 30 Jahren einer von drei deutschlandweit tätigen Brotprüfern.

Foto: Josef Nürnberg

Die Chance, ihre Brötchen und Brote bewerten zu lassen, nutzten nur insgesamt sechs Betriebe. Obermeister Alfred Wenz hätte sich eine größere Beteiligung gewünscht. „Wer bei der Prüfung ein gutes oder sogar sehr gutes Ergebnis erreicht, kann mit der entsprechenden Urkunde für seine Backwaren werben“, sagt Wenz. Wenn die Qualität stimme, sei es keineswegs so, dass die Kunden den Dorfbäckereien den Rücken kehrten und zu den Discountern rennen. Wenz ist überzeugt: „Die kleinen Bäckereien stehen für Individualität in Sachen Backwaren und natürlich für frische Produkte.“ Darum versteht der Obermeister seine Kollegen nicht, die am Vorabend schon für den kommenden Tag backen.

Mit der Brotprüfung will die Innung ihren Mitgliedsbetrieben einerseits die Möglichkeit bieten zu schauen, wo sie stehen, andererseits auf dem Wochenmarkt ihre Waren vorstellen. So kam es auch zu zahlreichen Gesprächen über Brötchen und Brot. Die Prüfung selbst lief nach klaren Kriterien ab. Es wurde unter anderem die Konsistenz des Gebäcks getestet, es gab wie beim Wein Geruchsproben und natürlich wurde auch gekostet. Über Wohl und und Wehe entschied Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut. Der Bäckermeister ist seit 30 Jahren Brotprüfer. In dieser Funktion ist er als einer von nur dreien deutschlandweit tätig. Sein Prüfgebiet reicht vom Niederrhein über Rheinland-Pfalz, das Saarland und Teile Hessens über Baden bis hin zur Schweizer Grenze. Mit der Qualität der vorgestellten Backwaren war er sehr zufrieden, was Wenz und seine Innungskollegen freute. „Es ist doch so wichtig, für seine Backwaren ein Feedback zu bekommen. Selbst wenn man nicht das tollste Ergebnis erreicht, weiß man, wo man steht.“

Die Brotprüfung sei in Zeiten, da das Bäckerhandwerk einen schweren Stand hat, besonders wichtig. Schwierig ist auch die Suche nach Lehrlingen. Wenz glaubt, die Ursache zu kennen: „Ich bin mir sicher, dass wir Bäckerlehrlinge bekämen, wenn die jungen Menschen uns mit dem Bus erreichen könnten.“ Doch nachts werden die Dörfer nicht angefahren. Und die Zeiten, in denen Lehrlinge im Haushalt des Bäckermeisters mitlebten, sind längst vorbei. Der Obermeister glaubt nicht, dass es daran liegt, dass man im Bäckerhandwerk früh aufstehen muss. „Mir jedenfalls macht mein Beruf Freude“, meint Wenz.

Von unserem Reporter Josef Nürnberg