Großprojekt kann vor dem Winter 2019 fertig sein

Es dauert nicht einmal mehr zwei Wochen, bis die Arbeiten an der Großbaustelle mitten im Ort beginnen: Ab Montag, 16. April, wird in drei Bauabschnitten die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 172 aufgerissen, Trinkwasserleitungen, Abwasserkanäle und Kabel werden gelegt, dann wird asphaltiert.

Man wolle vor dem Winter 2019/20 fertig sein, hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der diese Maßnahmen leitet, ihr signalisiert, informierte Ortsbürgermeistern Jutta Kunz in diesen Tagen in einer Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus.

Etwa 70 Zuhörer waren gekommen, um sich von Christina Marburger (LBM Bad Kreuznach), Eckhard Hecht, dem Leiter der Straßenmeisterei in Kirn (einer Außenstelle des LBM), und Holger Behnke, dem Chef einer Birkenfelder Tiefbaufirma, den Ablauf der Baumaßnahme erklären zu lassen.

Probleme im Blick

Der erste Bauabschnitt, also der Teil, mit dem am 16. April angefangen wird, reicht von der Nahebrücke bis zum Bahnübergang. „Grob gerechnet, ist der erste Abschnitt in drei Monaten fertig“, schätzt Holger Behnke, dessen Firma den Boden öffnet und Wasserleitungen, Abwasserkanäle und Kabel legt. Aber da könnten die Probleme schon anfangen: Wenn man auf Fels stößt, würde der Zeitplan durcheinanderkommen. Und Fels gibt es im Untergrund im Verlauf der Gesamtstrecke, man weiß nur nicht, wie viel. Es sind Bodenerkundungen gemacht worden, der Untergrund wurde auf Festigkeit und Schadstoffbelastung untersucht – LBM und Behnke haben also eine ungefähre Vorstellung davon, was sie erwartet.

Der zweite Bauabschnitt führt die Maßnahme in zwei Richtungen weiter: Nach Norden vom Bahnübergang bis zur Straße „Auf Herfeld“ und im Süden von der Nahebrücke aus in Richtung Reichenbach. Bis Winter soll dieser zweite Abschnitt beendet sein. Teil drei, die Strecke in Richtung Rimsberg, wird im nächsten Jahr in Angriff genommen.

Wann der Bahnübergang, also das Verbindungsstück zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt, fertig ist, kann niemand sagen. Die Arbeiten werden von der Deutschen Bahn vergeben, das Land hat keinen Einfluss.

Breitere Straße nicht machbar

„Die DB lässt sich nicht zu einem Termin zwingen“, erklärte Straßenmeisterei-Leiter Hecht, „die sind dafür einfach zu groß.“ Heinz Ruppenthal, einer der Zuhörer, wollte wissen, ob man nicht an der engsten Stelle im Dorf, beim Café Allerhand, die Straße verbreitern könne. Hecht machte keine Hoffnung: Eine Straßenerweiterung sei nicht möglich. Die Regelbreite der Straße beträgt 5,50 Meter, an der engsten Stelle liegt sie bei 4,90 Meter.

In Nohen soll es bald einen Seniorentreff geben. Monika Bender, Gerda Carius und Ortsbürgermeisterin Jutta Kunz machen sich Gedanken um die Gestaltung, ältere Mitbürger können ihre Vorstellungen einbringen.

Der Seniorentreff soll alle vier Wochen stattfinden, also regelmäßig. Dabei sollen auch jene eingebunden werden, die „sonst nicht rauskommen“, sagt Kunz, die Ortsbürgermeisterin, und meint damit vor allem Demenzkranke. Sie ist Leiterin in einem Alten- und Pflegeheim in Kusel. Sie weiß, wo die Probleme in der Seniorenbetreuung drücken. Und was man tun könnte, um zum Beispiel das Langzeitgedächtnis von Dementen zu aktivieren. Im Frühsommer soll es eine Heuernte geben, demente Menschen fühlen sich dabei vielleicht an ihre Jugend erinnert.

Die Renovierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus sind angelaufen, gerade werden die Toiletten saniert, der Eingangsbereich, im nächsten Schritt ist die Saaldecke an der Reihe: Sie soll gestrichen werden, es wird eine neue Beleuchtung geben, informierte Kunz. „Und wenn wir noch etwas Geld übrig haben, kaufen wir auch neue Vorhänge.“

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer