Großprojekt in Rinzenberg: Weiher erhält bis Sommer 2019 ein attraktiveres Aussehen

Wenn am 19. und 20. August 2019 in Rinzenberg nicht nur das nächste Weiherfest ansteht und in diesem Rahmen die 750-Jahr-Feier des Orts geplant ist, soll bei dieser Gelegenheit auch noch gleichzeitig eine offizielle Einweihung stattfinden. „Es wäre schön, wenn wir bis dahin dieses für uns wichtige Projekt abgeschlossen hätten“, sagt Ortschef Sven Becker und meint damit die Umgestaltung des Geländes am Dorfweiher sowie die damit verbundenen Renaturierungsmaßnahmen an seinen Zuläufen.

Wegen des Damms in der Hochwaldstraße ist vielen Ortskundigen überhaupt nicht bewusst, dass nur wenige Meter weiter oben der Dorfweiher von Rinzenberg liegt. Das soll sich durch die vorgesehene Umgestaltung des Geländes ändern.

Foto: Axel Munsteiner

Das Areal in Sichtweite des Gemeinschaftshauses und des Gasthauses Gordner, das zugleich für Wanderer einer der Einstiegspunkte in die Traumschleife Trauntal-Höhenweg ist, soll ein attraktiveres Aussehen erhalten, damit es sich zum Begegnungsplatz für Einheimische und Ausflügler in den direkt am Ortsrand beginnenden Nationalpark entwickeln kann. Der vom Planungsbüro von Christiane Hicking (Altenahr) vorgelegte Entwurf sieht unter anderem ein Tretkneippbecken, einen Rastplatz mit Tischen und Bänken sowie die Installation von Sonnenliegen aus Holz vor.

Wasserspielplatz für Kinder geplant

Der im Ort wohnende Künstler Philippe Devaud will auf dem Gelände, dessen Wiese im Zuge des Vorhabens auch neu modelliert wird, ein Baumkunstwerk erstellen. Auch ein Wasserspielplatz für Kinder ist geplant. Er soll sich neben einem offenen Ablauf des Weihers befinden, der zur Hochwaldstraße führt, aber erst einmal neu hergestellt werden muss. Denn es ist bisher ein Problem dass von den dortigen Parkplätzen für Ortsunkundige im Prinzip gar nicht wahrnehmbar ist, dass sie in unmittelbarer Nähe eines Gewässers stehen. Der Grund: Die Sicht wird ihnen durch einen Damm versperrt. Ein weiterer Bestandteil der Planung besteht deshalb darin, den Zugang aus Richtung Hochwaldstraße auf dem ersten Stück neu zu pflastern und dann im weiteren Verlauf Schotterrasen zu verlegen.

Hoher Landeszuschuss in Sicht

Die Neugestaltung des Weihergeländes, das im 340-Einwohner-Ort die bisher bestehende Lücke eines fehlenden Dorfplatzes ersetzen soll, ist das prägende Element im Investitionsprogramm, das der Gemeinderat kürzlich zusammen mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 verabschiedet hat. Ausgaben in Höhe von 210.000 sind im Etat für das Vorhaben eingestellt. Als vom Land anerkannte Schwerpunktgemeinde können die Rinzenberger aber damit rechnen, dass ihnen Mainz für das Dorfentwicklungsprojekt eine starke Finanzspritze gewährt. Dieser Zuschuss wird bei voraussichtlich 136.500 Euro liegen.

Die Renaturierungsmaßnahmen im Umfeld des Rinzenberger Weihers laufen hingegen als zweiter wesentlicher Baustein bei den geplanten Arbeiten offiziell über die Verbandsgemeinde Birkenfeld, da diese für die Wasserwirtschaft zuständig ist. Bei massiver Schneeschmelze oder nach Starkregen ist es in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen, dass Wassermassen von den im Nationalpark liegenden Hängen oberhalb des Dorfes nach unten rauschten und zum Beispiel in der Hochwaldstraße für Überschwemmungen sorgten. Um das in Zukunft zu verändern, soll die Gewässerlenkung verbessert werden. Die vom Birkenfelder Ingenieurbüro Umwelt und Tiefbau erarbeitete Planung sieht unter anderem vor, dass entlang der Straße „Am Weiher“ ein Graben den Zulauf reguliert und ein kleines Biotop als Rückhaltebecken dienen soll . Vorgesehen ist zudem, die bisher verrohrte Verbindung von einem kleineren Teich zum größeren Weiher freizulegen und an dieser Stelle einen Steg zu bauen.

Nachdem die Planungen für diesen Projektbaustein noch einmal modifiziert und abgespeckt wurden, liegen die Kosten laut Becker bei rund 120.000 Euro. Diesen Betrag stellt die VG in ihrem Etat zwar bereit, er ist für sie aber ein durchlaufender Posten. Denn der weitaus größte Batzen wird über die sogenannte „Aktion Blau Plus“ ebenfalls durch einen Landeszuschuss abgedeckt. Die restlichen 250.000 Euro wird die Ortsgemeinde als ihren Eigenanteil an die VG überweisen. Sie kommen also zu den 73.500 Euro hinzu, die die Kommune für die eigentliche Attraktivierung des Weihergeländes selbst stemmen muss. Insgesamt müssen die Rinzenberger für das Projekt also 98.500 Euro in die Hand nehmen.

Damm ist eventuell undicht

Zum weiteren Zeitplan sagt Ortschef Becker, dass man noch im Frühjahr mit der Zuschussbewilligung rechnet. Da der Weiher aber abgelassen werden muss, sollen die Arbeiten auch aus Naturschutzgründen nicht schon im Sommer, sondern erst im Herbst beginnen. Dabei muss auch noch die Frage geklärt werden, ob der Damm in Richtung Hochwaldstraße noch dicht ist. „Denn daran gibt es Zweifel, weil die Wiesen unterhalb häufig sehr nass sind“, sagt Becker. Das Ziel, im August 2019 fertig zu sein, habe man aber gleichwohl fest vor Augen.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner