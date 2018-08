Großprojekt „Bänder des Lebens“ soll nicht nur der Natur zugute kommen

Von der Nahe über den Hunsrück bis zur Mosel: Mit dem Naturschutzgroßprojekt „Bänder des Lebens“ möchten die Landkreise Birkenfeld, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich die Entwicklung der heimischen Kulturlandschaft und den Naturschutz voranbringen. Das Vorhaben wurde am Sonntag am Umwelt-Campus der Öffentlichkeit vorgestellt. Etwa 60 Interessierte fanden sich dazu im Kommunikationsgebäude auf dem Hochschulgelände ein.

Sie präsentierten das Konzept des Projekts „Bänder des Lebens): (von links) die Landräte Günther Schartz (Kreis Trier-Saarburg) und Gregor Eibes (Bernkastel-Wittlich), Beate Jessel, Präsidentin Bundesamt für Naturschutz, Umweltministerin Ulrike Höfken, Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium), Landrat Matthias Schneider (Birkenfeld) und Jochen Krebühl, Geschäftsführer Stiftung Natur und Umwelt RLP.

Foto: Benjamin Werle

Haselhuhn, Arnika, Feuerfalter, Wasseramsel, Wildkatze, Moosbeere – viele seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten haben im Hunsrück ihr Zuhause. Die Region zählt zu den sogenannten Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland. In abwechslungsreichen Hangwäldern, Felsen, Bachauen oder Wiesen finden Flora und Fauna Rückzugsräume. Doch die biologische Vielfalt schwindet, mahnte Jochen Krebühl, Geschäftsführer der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, bei seiner Begrüßungsrede. „Einige Arten werden immer seltener. Es besteht Handlungsbedarf.“

Mehrgewinn auch für Nutzer

Naturschutz und Naturnutzung unter einen Hut zu bringen, ist das Anliegen von „Bänder des Lebens“. „Das Projekt sieht vor, die Lebensräume seltener Arten aufzuwerten, wie etwa Niederwälder, Magerwiesen und Streuobstwiesen, und sie miteinander zu vernetzen. Gleichzeitig sollen durch die Weiterentwicklung naturschutzorientierter Nutzungsformen Anreize für die Flächennutzer geschaffen werden“, erläuterte Projektleiterin Margret Scholtes, Moorspezialistin bei der Stiftung Natur und Umwelt. „Für die Natur und die Nutzer soll ein Mehrgewinn entstehen. Beispielsweise wollen wir durch moderne Methoden und Techniken der Bewirtschaftung Optimierungspotenziale aufzeigen.“ Auch eine gemeinsame Produktvermarktung sei denkbar. Flächennutzer sollen für ihren Mehraufwand belohnt werden. „Die Erfahrung zeigt, dass Verbraucher bereit sind, für regionale Qualitätsprodukte einen Aufpreis zu bezahlen“, ist Scholtes überzeugt. Auf die studierte Landschaftsökologin und ihre beiden Mitarbeiterinnen kommt eine Mammutaufgabe zu: Das Team, das im ehemaligen Kutscherhaus des Forstamts Birkenfeld seine Büros bezieht, wo bereits das Starterteam des Nationalparks untergebracht war, will zunächst das Interesse am Projekt schüren und Kontakte knüpfen.

Die Idee, mit mehreren Landkreisen ein gemeinsames Naturschutzgroßprojekt auf die Beine zu stellen, kam schon 2008 auf. Allerdings fehlten dafür finanzielle und personelle Ressourcen. Im vergangenen Jahr wurden durch die Aufnahme des Vorhabens in das Bundesförderprogramm „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ Gelder bereitgestellt, um die geschätzten Kosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro zu decken. 82,5 Prozent der Mittel stellt das Bundesamt für Naturschutz bereit, 7,5 Prozent das Landesumweltministerium, die restlichen 10 Prozent steuern die Landkreise Birkenfeld, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich gemeinsam mit der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bei.

Höfken: „Einmalige Chance“

Zunächst läuft eine rund zweijährige Planungsphase an, in der in Abstimmung mit Bund, Land, regionalen Akteuren und Interessensgruppen Daten erfasst und ein Pflege- und Entwicklungsplan aufgestellt wird, der in einem Suchraum die Vorkommen und Vernetzungsmöglichkeiten wichtiger Leitarten der Tier- und Pflanzenwelt sowie Flächen mit besonderer Bedeutung für die Biotopvernetzung erörtert. Daraufhin soll ein entsprechender Maßnahmenkatalog erstellt werden. Für die anschließende Umsetzungsphase, die ab 2020/2021 anlaufen soll, ist ein Zeitrahmen von etwa zehn Jahren vorgesehen. Auf mehrere Prinzipien wird laut den Initiatoren dabei besonderen Wert gelegt, darunter etwa Freiwilligkeit: „Das Einverständnis der Flächeneigentümer ist Kernvoraussetzung für die Durchführung von Maßnahmen“, versicherte Rita Schwarzelühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerin. „Mit dem Naturschutzgroßprojekt Bänder des Lebens haben wir die einmalige Chance, die Biotope in ihrer mittelgebirgstypischen Ausprägung zu erhalten und zu pflegen und somit auch die Nationalparkregion zu stärken“, bekundete Umweltministerin Ulrike Höfken.

Von unserem Reporter Benjamin Werle