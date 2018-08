Großes Thema, großes Theater

Für zwei ebenso künstlerisch beeindruckende wie emotional tief bewegende Theaterabende hat das Ensemble Frauenmantel am Wochenende im Sportlerheim Mackenrodt und in der Aula des Gymnasiums Birkenfeld gesorgt. Jeweils rund 120 Besucher waren gekommen, um sich das Stück „Mensch, Alter!“ anzuschauen, das das Ensemble unter der Anleitung und Federführung von Regisseurin Claudia Stump selbst erarbeitet hat.

Rosi Rambach (Doris Müller, Mitte) kommt nach einem Schlaganfall in ein Seniorenheim. Ihre Töchter Petra (Julia Besand, links) und Anke (Susanna Kirschner, rechts) versuchen sie nach diesem Schock aufzumuntern. Das Ensemble Frauenmantel beeindruckte mit seinem Stück übers Altwerden.

Foto: Hosser

Es ist die Geschichte von Frauenschicksalen, die, an der Endstation ihres Lebens angelangt, nicht nur Bilanz ziehen, sondern auch versuchen, sich an diesem Ende einen Rest Selbstbestimmung und -verwirklichung zu erhalten und zu erkämpfen. „Mensch, Alter“ ist kein Stück über aktuelle Probleme wie den Pflegenotstand, der höchstens zart angedeutet wird. Im Gegenteil: Der Schauplatz, das Seniorenwohnheim Villa Heimat ist eine nach aktuellen Maßstäben fast vorbildliche Einrichtung. Heimleiterin Brigitte Zülpich (mit kalter Strenge Diana Seifert) ist bedacht auf die Einhaltung aller Vorschriften und Standards, für sie steht das gute Renommee des Hauses über allem. Und eine so engagierte und pure Lebensfreude versprühende Pflegekraft wie die Kroatin Mirtha Cicevic (hinreißend gespielt von Barbara Pees) wäre wohl nicht nur der Traum jedes Heimbewohners, sondern würde – trotz selbstbewusster Renitenz – auch jede Heimleitung begeistert einstellen. Ebenso wird im Hinblick auf die Zeichnung der Bewohner auf die Darstellung schlimmster körperlicher und geistiger Gebrechen verzichtet – es sind im Großen und Ganzen noch recht „fitte Alte“, die hier agieren.

Es ist eher die Summe kleiner, für sich genommen jeweils unscheinbarer Regeln und alle nur „zum Besten der Heimbewohner“ gedacht, die Neuankömmling Rosie Rambach die Entmündigung spüren lassen: das Fenster, das man nicht selbst öffnen darf, die strikt geregelten Frühstückszeiten, die ab 22 Uhr verschlossene Tür, die Kontrolle der Medikamenteneinnahme, die Kochnische, die man nur am Wochenende benutzen darf.

Schwerer als diese äußerlichen Einschränkungen sind für die Frauen die direkten Folgen des Alters, körperlich, geistig und sozial. Sie vergleichen ihr jetziges Dasein mit ihrem Leben wie es einmal war. Dabei kommen sie naturgemäß zu niederschmetternden Resultaten, aber es gibt auch immer wieder den Versuch, sich Würde, Perspektive und zumindest ein kleines Stück Lebensfreude zu bewahren. Helene Muizgemba (von Susanna Kirschner großartig ausdifferenziert) war Gärtnerin, nun ist sie dement, fährt auf ihrem Rollator ihre Pflanzen spazieren und schafft sich eine Welt, in der sie noch in ihrer Gärtnerei lebt. Die graue und verbitterte Frau Schmittlein (von Julia Besand mit bedrückender Intensität verkörpert) musste nach dem Krieg fliehen und hat, nachdem man den kleinen Bruder tot am Straßenrand zurücklassen musste, „nie wieder geweint“. Sie will sterben und hilft immer wieder mit geschnorrten Tabletten nach, aber der Tod weist sie mit der gleichen Unbarmherzigkeit zurück wie sie das Leben verneint.

Zentrale Figur für die Suche nach Sinn im Alter und speziell in der Heimsituation ist neben der sich vorsichtig in ihre neue Lebenssituation hineintastenden Rosie Rambach die jüdische Künstlerin Dora Goldberg (mit kraftvoller Bühnenpräsenz Sylvie Doll). Sie träumt zwar auch noch von der schönen Zeit mit Mann, eigenem Atelier und als Pionierin der Frauenemanzipation, aber sie hat sich ihren rebellischen Geist bewahrt, verweigert ihre Tablettenrationen und überredet Rosie zum ganz und gar „unvernünftigen Genuss“ von Pralinen. Als Dora stirbt, entschließt sich Rosie, im Heim zu bleiben, obwohl ihre Tochter nun bereit ist, sie heimzuholen. Sie hat ihre neue Position im Leben gefunden und ist bereit, sie anzunehmen und das Beste aus ihr zu machen.

Regisseurin Claudia Stump hat es nicht nur in bewundernswerter Weise geschafft, aus Ideen und Improvisationen ihrer Spielerinnen überaus differenzierte und „echte“ Persönlichkeiten zu formen, sondern es ist ihr auch gelungen, das Ganze zu einem in sich geschlossenen Stück zusammenzuführen. Mit viel Humor und schrägen, aber immer genau passenden musikalischen Einlagen ist aus dem großen Thema Alter und Tod trotz kleiner Bühne und beschränktem Budget großes Theater geworden. Gefördert wurde das Projekt vom Kunstverein Obere Nahe, dessen Vorsitzende Elisabeth Jost am Ende die passenden Worte fand, um diese großartige Leistung von Regisseurin und Ensemble zu würdigen.

Von unserem Reporter Jörg Staiber