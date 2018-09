Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Sehr gut besucht war der Indoor-Spielepark in der Messe Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende, der an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr erneut seine Tore öffnen wird. Auf rund 1500 Quadratmetern gab es eine Vielzahl von Spiel- und Aktionsmöglichkeiten für jedes Alter, ob Kindergartenkind, Jugendlicher oder jung gebliebener Erwachsener. Hüpfburg, Riesenkicker, Bungee-Run, Hindernisbahn oder Kletterberg – Spaß und Bewegung waren garantiert, und in den Verschnaufpausen sorgte ein Clown für Unterhaltung.