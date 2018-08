Großeinsatz: Brand im Gebäude neben der B 41-Tankstelle im Steinautal war schnell gelöscht

Die Birkenfelder Feuerwehr war in der Nacht auf Freitag nach einem Großalarm im Steinautal an der B 41 im Einsatz. Grund dafür war die gegen 1.40 Uhr eingehende Meldung, dass es im Gebäude neben der dortigen Aral-Tankstelle brennen würde. Wie die Polizei mitteilt, hatte zuvor der Hausbesitzer, der durch das Klingeln seines Mobiltelefons geweckt wurde, Brandgeruch im Haus festgestellt. Er und seine Familie konnten im Anschluss das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit 27 Männern und Frauen zur Einsatzstelle im Steinautal aus.

Foto: Guido Turina

Wie sich herausstellte, war der Brand aus bisher noch ungeklärter Ursache in einem Mitarbeiter-Aufenthaltsraum ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten ihn schnell löschen, und die Polizei geht davon aus, dass die Schadenshöhe gering sein dürfte, da lediglich ein Tisch, sowie mehrere Stühle in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Eine Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzende Tankstelle übergreift, habe zu keiner Zeit bestanden. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie insgesamt 27 Feuerwehrleute aus Birkenfeld am nächtlichen Einsatz beteiligt.