Große Spendenbereitschaft: Bärbel Grays Schicksal bewegt viele

„Bärbel erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft“ lautete vor wenigen Tagen eine Überschrift in der NZ, mit der unter anderem die Stefan-Morsch-Stiftung um Unterstützung für die 52-jährige Bärbel Gray bat, die bereits zum zweiten Mal in ihrem Leben an Krebs erkrankt ist. Doch nun, da die Spendenaktion ins Rollen gekommen und zum Beispiel am Samstag das Eiscafé Venezia in Birkenfeld 70 Prozent seines Umsatzes für den guten Zweck zur Verfügung stellte, ist es der Frau aus Wilzenberg-Hußweiler selbst vom Krankenbett aus ein Herzensanliegen, diese Schlagzeile voller Dankbarkeit etwas zu korrigieren. „Ich habe keine Welle, sondern eine Lawine der Hilfsbereitschaft erlebt. Mit so etwas hätte ich nie im Leben gerechnet. Es heißt ja, dass in unserer Gesellschaft der Egoismus immer größer wird. Umso schöner ist es, wenn man dann sieht, wenn Menschen zusammenhalten. Darüber bin ich ganz gerührt“, sagt Bärbel Gray, die sich diese Woche in einer Frankfurter Spezialklinik einer Operation an der Leber unterzogen hat.

Bärbel Gray ist erneut an Krebs erkrankt.

Eiscafé steuert 2000 Euro bei

Marco Vazzola (links) und seine Mitarbeiterinnen freuen sich: Am Samstag haben sich trotz bitterkalten Wetters sehr viele Kunden ein Eis im Venezia gegönnt und damit einen Beitrag zur Hilfsaktion für Bärbel Gray geleistet. Fotos: Stefan-Morsch-Stiftung

Allein im Venezia ist durch den Eisverkauf „die stolze Summe von mehr als 2000 Euro zusammengekommen“, berichtet Inhaber Marco Vazzola. Und das obwohl es am Samstag bitterkalt war und damit wahrhaftig kein Eisdielenwetter herrschte. Auch der Inhalt der Spendenboxen, die nach wie vor auf der Theke stehen, ist im oben genannten Betrag noch gar nicht eingerechnet.

Auf dem Konto der Stefan-Morsch-Stiftung, an die sich Bärbel Grays Schwestern Sina und Rosi Ruppenthal mit der Bitte um Mithilfe gewandt haben, sind nach Auskunft von Pressesprecher Markus Frost ebenfalls bereits rund 3250 Euro eingegangen. Die Schwestern rufen zudem in Kooperation mit der Morsch-Stiftung über die Internetplattform Betterplace unter dem Stichwort „Bärbel“ zu Spenden auf. 104 Menschen haben aktuell über diese Schiene ihre Anteilnahme am Schicksal der 52-Jährigen bekundet und insgesamt rund 4250 Euro eingezahlt. „Dazu kommen auch noch einige Initiativen für Bärbel, die auf privater Schiene gestartet wurden“, sagt Frost.

Das gesammelte Geld ist unter anderem dafür bestimmt, dass Bärbel Gray nach überstandener OP zu ihrer Schwester Sabine ins Elternhaus nach Wilzenberg-Hußweiler ziehen kann und sich dort notwendige Umbauarbeiten finanzieren lassen. „Um so gut wie möglich zurechtzukommen, braucht sie zum Beispiel ein barrierefreies Bad“, erklärt die Familie in ihrem Spendenaufruf. Dazu hatten sich die Schwestern entschlossen, weil Bärbel Gray, die alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen ist, ihre Geldreserven schon aufbrauchen musste, als sie vor zehn Jahren erstmals erkrankte und damals Brustkrebs bei ihr diagnostiziert wurde.Abgesehen von den Umbauarbeiten sind die Spenden aber nach Auskunft der Familie auch dafür gedacht, Bärbel Gray bei der weiteren Behandlung finanziell unter die Arme zu greifen. Denn die Kosten und Zuzahlungen für Medikamente, auf die die 52-Jährige dringend angewiesen sein wird, übernimmt ihre Krankenkasse nicht oder nur teilweise. Gleiches gilt auch für Fahrten in Kliniken, die in Zukunft aus Therapiezwecken nötig sind. Neben der Aktion in der Eisdiele sammelt unter anderem das Tierheim Oberstmuhl in Idar-Oberstein unter dem Motto „Ein Herz für Bärbel“ Spenden. Wer mitmachen will, kann sein Lieblingsfoto ans Tierheim schicken, wo es dann als Vorlage für die Gestaltung eines Etiketts für eine Bier-, Wein- oder Sektflasche dient. Dieses individuelle Geschenk kann dann zum Mindestpreis von 5 Euro – ein höherer Betrag ist natürlich gern gesehen – vom Spender erworben werden.

Sportler und Firmen sammeln

Auch der SV Nohen, die Fahrschule Röhrig in Birkenfeld, die von André Bocher geleitete Birkenfelder Geschäftsstelle der DEVK-Versicherung oder die in der Kreisstadt ansässige Firma Lillianlittlebows, die handgemachte Geschenke verkauft, haben Spendenaktionen ins Rollen gebracht. Auch Handwerksbetriebe, zum Beispiel ein Fliesenleger, Gas-Wasser-Heizungs-Installateur oder ein Gebäudereiniger haben sich schon gemeldet und angeboten, beim Umbau des Elternhauses kostenlos zu helfen, berichtet die Familie. Darüber hinaus will die Jim-Everett-Band ein Zeichen der Solidarität für die 52-Jährige setzen. Sie veranstaltet an Pfingsmontag, 21. Mai, ab 17 Uhr im „Pferdestall“ in Einöllen (Kreis Kusel) ein Benefizkonzert unter dem Motto „Country for Bärbel“, wobei der komplette Erlös aus dem Eintritt – er kostet 7 Euro pro Person – der Wilzenberg-Hußweilerin zugutekommt.

Aus der bisher so großen Spendenbereitschaft schöpft Bärbel Gray Kraft und Optimismus für die Zukunft. „Es zeigt sich, dass sich gemeinsam Berge versetzen lassen“, sagt sie im Gespräch mit der NZ und fügt hinzu, dass ihre Erfahrungen auch anderen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, Mut machen sollten. Gray ruft ihnen nämlich zu: „Macht auch auf euch aufmerksam und teilt euch mit. Hilfe und Unterstützung zu erfahren, ist ein wunderbares Gefühl.“

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner