Goldmine im Kinderbauch

Landrat Matthias Schneider staunte, und auch der Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf war begeistert: So voll war die Messe selten. Neben der Netzwerkkonferenz im Herbst ist das „Forum Kita“ als Fachtag für Kindertagesstätten im Kreis Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein die zweite große Jahresveranstaltung des Netzwerks Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung und Kindertagesstätten.

Und diese Tagung stieß auf große Resonanz, freute sich Ingo Lauer, Netzwerkkoordinatior Kinderschutz bei der Kreisverwaltung: Mehr als 500 Anmeldungen (auch aus dem Saarland und dem Westerwaldkreis) gingen ein. Warum die Veranstaltung auf so großes Interesse stieß, wurde schnell klar: Die niederländische Pädagogin Maria Aarts, mit Esprit, Humor und brillanter Rhetorik ausgestattete, entwickelte in den 1980er-Jahren die mittlerweile berühmte Marte-Meo-Methode aus dem Wunsch heraus, Eltern autistischer Kinder zu helfen, in Kontakt mit ihren Kindern zu kommen. Dabei nutzt sie schon früh die Videointeraktionsanalyse, um den Eltern alltagstaugliche, verstehbare und vor allem brauchbare Informationen zu geben, in dieser Situation mit ihren Kindern umzugehen und auch deren Entwicklung optimal unterstützen zu können.

Seither hat sich Marte Meo beständig weiterentwickelt und wird heute in rund 50 Ländern weltweit genutzt. Mittlerweile geht Marte Meo weit über das Klientel des autistischen Kindes und seiner Eltern hinaus: Das Vorgehen hat sich aus eigener Kraft weiterentwickelt – zur Hilfe in verschiedenen Situationen und Institutionen. So wird die Methode inzwischen sowohl im Kita- und Schulbereich als auch in der Frühförderung, Jugendhilfe, Ergotherapie, Behindertenhilfe, Altenpflege und sogar in der Wirtschaft erfolgreich angewandt.

Das Ziel der Beratung orientiert sich dabei immer an der Fragestellung der Klienten. Aussagefähige Videoclips aus dem familiären Alltag oder beruflichen Alltagssituationen werden genutzt, um Schlüsselsituationen zu finden, die positive Entwicklung möglich machen. Verstehbare Informationen aus der Beratung erlauben es dem Klienten schließlich, aus sich selbst heraus diese Möglichkeiten konkret im Familien- oder Berufsalltag einzuüben und anzuwenden.

Unterstützt wurde Aarts beim Fachtag durch die von ihr persönlich ausgebildeten Marte-Meo-Supervisorin Britta Becker (Marte Meo Rhein-Lahn-Westerwald). „Marte Meo gehört ins Handwerkszeug eines jeden Kollegen, der motiviert ist, Menschen, egal, welchen Alters, Entwicklung zu ermöglichen.“ Im Mittelpunkt des inspirierenden Fachtages standen zwar die Einsatzmöglichkeiten von Marte Meo im Kindertagesstättenbereich, jedoch ist die Methode nicht darauf reduzierbar. „Gerade der ganzheitliche und ressourcenorientierte Ansatz ermöglicht zum Beispiel im Bereich des Kinderschutzes und der Altenpflege ganz neue Perspektiven“, erklärte Britta Becker.

Maria Aarts ist mit 13 Geschwistern aufgewachsen: Und die Eltern, ganz einfache Leute, hätten das prima hinbekommen. Sie ist der festen Überzeugung, dass alle Kinder mit einer „Goldmine“ geboren sind. „Sie steckt eigentlich im Bauch, und das kommt hoch. Alle Eltern wissen das auch. Talente und Interessen zeigen sich schon beim kleinen Baby. Wenn wir als Eltern dem folgen können, helfen wir dem Kind, seine innere Welt zu entwickeln. Wir folgen dem, wofür das Kind spontan Interesse hat und zeigt.“ Aussagen, die sie in Interviews formuliert und auch in der Messe zu hören waren. Beispiele aus der Praxis, Kinder mit auffälligem Verhalten mit Blick auf die Kooperation mit Eltern und die Botschaft hinter der Verhaltensauffälligkeit: Damit beschäftigten sich die begeisterten Besucher.

Weitere Infos: martemeo-rhein-lahn-westerwald.de

Von unserer Redakteurin Vera Müller