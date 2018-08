Goldener Engel, Marktplatz und Rauher Biehl: Breite Zustimmung für Investitionsprogramm

Aus unserem Archiv

Baumholder

Investitionen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro will die Stadt im laufenden Jahr tätigen. Den größten finanziellen Brocken macht mit weitem Abstand der Ausbau der Straße „Am Rauhen Biehl“ aus. 844.290 Euro sind dafür 2018 veranschlagt, wobei 184.000 Euro aus dem I-Stock bezogen werden sollen und 284.420 Euro auf die Anlieger entfallen. So sieht es der Haushaltsplan vor, den der Stadtrat am Montagabend mit elf zu zwei Stimmen verabschiedet hat. Kritisiert wurde unter anderem, dass das Einsparpotenzial nicht ausgeschöpft worden sei. Auch die mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen bemängelten wieder viele Ratsmitglieder.