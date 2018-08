Goldener Engel: Ein Blick hinter die Fassade

Das Baumholderer Kulturzentrum Goldener Engel, das noch immer seiner Vollendung harrt und zu einem Leuchtturm der Stadt werden soll, öffnet am Samstag und Sonntag schon mal seine Pforten. Beim Tag der Architektur haben Bürger und Interessierte – besonders auch solche, die dem immer wieder in Verzug geratenen Mammutprojekt kritisch gegenüberstehen – die Möglichkeit, sich ein Bild von den Räumen zu machen, in denen künftig Regionalmuseum, Tourist-Info, Bibliothek und Café untergebracht sein werden. Sie können hinter die Kulissen schauen und die Architekten mit Fragen löchern.

Ein echter Hingucker ist der Goldene Engel von außen auf jeden Fall – aber wie sieht es im Inneren aus? Das können die Bürger beim Tag der Architektur am Wochenende selbst herausfinden. Foto: Architekturkammer RLP

Eine Expertenjury hatte den Goldenen Engel für die Teilnahme beim diesjährigen Tag der Architektur unter dem Motto „Architektur bleibt!“ ausgewählt. Das allein dürfte die Mitarbeiter des zuständigen Architekturbüros Hille schon ungemein freuen. Die Planer werden am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Rahmen von Führungen und Gesprächen über den Planungs- und Bauprozess informieren. Zusätzlich erwartet die Besucher eine kleine Ausstellung zur Bauphase.

Der Goldene Engel ist ein Leuchtturmprojekt der Stadt Baumholder – oder soll es zumindest werden. Das historische Gebäude, das lange Zeit als Hotel genutzt wurde, wurde in den vergangenen Jahren mit einem modernen Erweiterungsbau in ein Museum, das sich unter anderem der deutsch-amerikanischen Geschichte der Stadt widmet, verwandelt. Im Innern entwickelt sich das Gebäude über vier Geschosse, die durch Blickbeziehungen miteinander verbunden sind. Durch die Verwendung weniger Materialien entfaltet sich eine klare, puristische Wirkung, die die Ausstellungsstücke in den Vordergrund stellt.

Das millionenschwere Projekt war in der Vergangenheit immer wieder auf Kritik gestoßen, nicht zuletzt, weil sich Planung und Ausführung kontinuierlich nach hinten verschoben. Die Reihe der Verzögerungen begann bereits damit, dass man das komplette Gebäude, dessen Fassade man ursprünglich erhalten wollte, wegen Schwammbefalls abreißen musste. Zuletzt wurde der Eröffnungstermin, der bereits fest auf den 11. Mai datiert war, kurzfristig in den September verschoben.

Der zuständige Architekt Helge Hußmann hatte in einem Vor-Ort-Gespräch die Hintergründe für diese Entscheidung erläutert. Wenn man gute Qualität und zugleich den Preisrahmen nicht sprengen wolle, dürfe die Zeit nicht oberste Priorität haben, sagte er. Man wolle, dass Inhalt und Form des Gebäudes zueinander passten, dass alles wie aus einem Guss sei.

Ob das den Architekten gelungen ist, darüber können sich die Bürger nun beim Tag der Architektur selbst ein Urteil bilden. Gerade auch Kritiker sind dazu eingeladen, mit den Planern über das Projekt zu diskutieren.

In der Großregion Nahe nehmen daneben noch drei weitere Projekte am Tag der Architektur teil: in Niederhausen an der Nahe die neue Vinothek des Restaurants Hermannshöhle mit dem Titel „Weckruf“ von Innenarchitekt Heiko Gruber, in St. Katharinen die neue Mehrzweckhalle des Weingutes Gälweiler von Molter Linnemann Architekten und in Bad Kreuznach das Zweifamilienwohnhaus alpine style von Architekt Frank Huber.

Das gesamte Programm zum Tag der Architektur 2018 in Baumholder und in Rheinland-Pfalz ist im Internet unter www.diearchitekten.org/main-menue/tag-der-architektur/ zu finden.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer