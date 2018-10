Gläubige stehen neuen Großpfarreien skeptisch gegenüber

Pfarrer Clemens Kiefer stellte während eines Informationsabends im katholischen Pfarrheim Rhaunen etwa 40 Interessierten den Entwurf für die Neugliederung der Pfarreien vor. Demnach soll es künftig im Bistum Trier nur noch 35 Großpfarreien geben.

Etwa 40 Interessierte waren der Einladung zu einem Informationsabend ins katholische Pfarrheim in Rhaunen gefolgt. Dort stellte Pfarrer Clemens Kiefer die geplanten „Pfarreien der Zukunft“ vor.

Foto: Günter Weinsheimer

Von unserem Mitarbeiter Günter Weinsheimer

„Der Entwurf für eine neue Raumgliederung wurde am 24. März zunächst den versammelten diözesanen Räten und dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Er folgt den Perspektivwechseln der Synode und ist keineswegs nur die Bearbeitung einer Strukturfrage“, stellte Dechant Kiefer zu Beginn fest.

Die neue Pfarrei soll aus dem bisherigen Dekanat Birkenfeld und der Pfarreiengemeinschaft Kirn bestehen. „Auf den ersten Blick ist es ein erschreckend großes Gebiet, in dem man sich traditionelles Pfarrleben nicht vorstellen kann. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Nähe und Weite zu finden. Dazu bedarf es vieler Überlegungen, an denen viele Menschen sich beteiligen sollen“, sagte Kiefer zum Konzept „Pfarreien der Zukunft“.

Die Rückmeldungen aus der jetzt beginnenden Resonanzphase sollen bis Oktober ausgewertet und in die endgültige Raumplanung einbezogen werden. Der überarbeitete Entwurf wird den Mitgliedern der Diözesangremien, der Leitungskonferenz und dem Bischof erneut zur Beratung vorgelegt. Danach trifft der Bischof die Entscheidung über den Zuschnitt der „Pfarreien der Zukunft“, die voraussichtlich Anfang 2020 gegründet werden. Ziel der Neuausrichtung sei es auch, die Pfarreien langfristig handlungsfähig zu halten, indem sie die wirtschaftlichen und personellen Möglichkeiten optimal nutzen, um das vielfältige gesellschaftliche Leben abbilden zu können. Mit der von Bischof Dr. Stephan Ackermann angestoßenen Reform konnten sich die Anwesenden in Rhaunen – wenn überhaupt – nur zögerlich anfreunden.

Diese Reform ist auch deshalb notwendig, weil parallel zur Zahl der Gläubigen auch die Zahl der Priester zurückgeht. Gab es im Jahr 2000 noch 588, so sind es heute nur noch 294. „Darum gilt es auch jetzt, aktiv zu werden, sich nicht vor Neuem zu verschließen. Das ist auch für uns eine Chance, die wir nutzen sollten“, sagte Kiefer. Die Reform sei „die einzige Möglichkeit, überleben zu können. Traditionspflege hilft uns nicht weiter. Wir müssen einen neuen Schritt wagen. Auch wenn es weh tut, müssen wir uns von eingefahrenen Wegen verabschieden. Wir müssen rausgehen, dorthin, wo sich Menschen zusammenfinden, da ist Kirche.“ Kiefer machte auch deutlich: „Wenn wir alles in Idar-Oberstein zentralisieren, dann haben wir verloren. Der Neuanfang bietet auch Chancen, die es zu nutzen gilt“.

„Mich lösen müssen von dem, was ist, davor habe ich Bedenken oder Angst“, sagte eine ältere Besucherin zu den Plänen. „Ich habe Angst vor dem, was kommt“, meinte eine andere. Gottesdienste, Gebetskreise und Frauengemeinschaften erscheinen fast allen nach wie vor wichtig. „Wir müssen es schaffen, näher am Menschen zu sein, als wir es momentan sind“, antwortete Kiefer. Seine Feststellung, „uns bedienen zu lassen, auch davon müssen wir Abschied nehmen“, stimmte die überwiegend älteren Besucher nachdenklich. Die Anwesenden forderten weitere Informationen über den Fortgang der Neugliederung der Pfarreien.

Das Bistum Trier schrumpft sich fit für die Zukunft, hieß es weiter. Statt der bislang 887 Pfarreien soll es in Deutschlands ältester Diözese künftig nur noch 35 Großpfarreien geben. „In dieser Radikalität hat es das noch in keinem anderen deutschen Bistum gegeben“, sagt dazu der noch nicht lange amtierende Generalvikar Ulrich von Plettenberg. 25 der zukünftigen XXL-Pfarreien liegen in Rheinland-Pfalz, zehn im Saarland. Sie zählen zwischen 15.500 (Simmern) und 77.000 (Saarbrücken) Katholiken. In der Region Trier ist Trier mit 74.000 Katholiken die hinsichtlich der Zahl der Gläubigen größte XXL-Pfarrei, Neuerburg mit 16.000 die kleinste.

Die Pfarrei Idar-Oberstein ist flächenmäßig am größten: rund 22.000 Katholiken leben hier auf knapp 1000 Quadratkilometern. Das Gebiet erstreckt sich von Meckenbach im Westen bis Offenbach-Hundheim im Osten, von Eckersweiler im Süden bis Schwerbach im Norden. Zukünftig soll es in jeder der 35 Pfarreien einen zentralen Pfarrort geben, in dem ein dreiköpfiges hauptamtliches Leitungsteam sitzt. „Die Pfarrei Idar-Oberstein ist flächenmäßig die größte, aber zahlenmäßig eine der kleinsten unter den neuen Pfarreien“, erläuterte Clemens Kiefer.