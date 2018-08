Gewitter: Feuerwehr hatte in Idar-Oberstein alle Hände voll zu tun

Nicht weniger als neun Einsätze musste die Feuerwehr am Mittwochabend aufgrund des Gewitters in Göttschied und Idar fahren. Aufgrund der großen Regen- und Hagelmengen waren dort Keller und Gullis vollgelaufen und ganze Böschungen auf die Straße gerutscht.

Anwohnerin Stephanie Philippi​ hielt die Situation in der Vollmersbachstraße fest.



In der Vollmersbach (Foto) war die Fahrbahn eine Zeit lang kaum passierbar, weil das Wasser kniehoch auf der Straße stand und Gullis und Abwasserkanäle die Massen nicht mehr bewältigen konnten. An der Weiherschleife musste ein Baum entfernt werden, der auf die Straße gestürzt war. In der Baustelle in der Layenstraße wurden große Mengen an Schotter bis hinunter zum Röhrenkumb gespült. Die Feuerwehr räumte auf, ehe Baufirma und Baubetriebshof am Donnerstagmorgen kehrten. Als alles vorbei zu sein schien, gab es am späten Abend dann noch einen Wasserrohrbruch in der Nahbollenbacher Straße, wodurch drei Keller vollliefen. sc