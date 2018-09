Gewerbegebiet soll schnell erschlossen werden

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

In seiner jüngsten Sitzung machte der Stadtrat den nächsten Schritt zur Erschließung des Gewerbegebietes „Weidenberg“ oberhalb des Dickesbacher Weges und nahm den nach Rücksprache mit 29 Behörden überarbeiteten Entwurf eines Bebauungsplanes zur Kenntnis, der nun vom 2. Mai bis zum 1. Juni in der Stadtverwaltung öffentlich ausliegt. Aufgrund des Mangels an Gewerbegebieten im Stadtgebiet fand die Maßnahme vom Grundsatz her breite Zustimmung im Stadtrat. Allerdings sorgte eine Zusatzvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach (LBM) hinsichtlich der Anbindung der Dickesbacher Straße (K 40) an die B 41 für Diskussionen, sodass letztlich drei Stadträte gegen diese stimmten und acht sich der Stimme enthielten.