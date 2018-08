Gescheiterte Pläne: Für Senioren-WG in Siesbach fehlt der Gemeinde das Geld

Ein wichtiges Dorfentwicklungsprojekt vor der Vollendung, zwei weitere Vorhaben vor der Brust und der Verzicht auf die Verwirklichung einer guten Idee aus finanziellen Gründen: Das kennzeichnet die aktuelle Situation im rund 380 Einwohner zählenden Ort Siesbach, dessen Rat unlängst den Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 inklusive Investitionsprogramm verabschiedet hat.

Eine Baustelle ist für alle Passanten, die auf der Hauptstraße unterwegs sind, fast unübersehbar. Es handelt sich um eine noch nicht fertiggestellte Holzkonstruktion auf dem Gelände der früheren Schule.

Die Errichtung dieser Grillbackeshütte ist das noch fehlende Puzzlestück mit der die vom Land anerkannte Schwerpunktgemeinde für Dorfentwicklung das Umfeld des jetzigen Dorfgemeinschaftshauses unter dem Arbeitstitel „Treffpunkt der Generationen“ attraktiver gestaltet. Auf dem Areal wurden bereits Kinderspiel- und Bouleplatz neu angelegt und im Sommer 2017 eröffnet. „Wir hoffen, dass wir nun die Grillbackeshütte Ende Juni eröffnen können“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Storr.

Eigenleistung der Bürger ist gefragt

Das Gerippe mit Dach steht zwar schon, aber an den Seitenwänden müssen beispielsweise noch einige der Gefache zugemauert werden, während andere offenbleiben, wobei bei diesen Arbeiten vor allem die Eigenleistung der Siesbacher mit freiwilligen Einsätzen gefragt sein wird. Der Backofen selbst ist bereits gekauft und wurde im früheren Feuerwehrhaus deponiert. Rückblickend stellt Storr dabei fest, dass sich die Umsetzung dieses Bauvorhabens durch bürokratische Hürden etwas komplizierter gestaltet hat. Denn die Gemeinde musste ihre ursprüngliche Planung für die Grillbackeshütte, die nach Inbetriebnahme ganzjährig für Veranstaltungen genutzt, gegebenenfalls aber auch für private Feiern vermietet werden soll, auf Forderung der ADD Trier abspecken. Denn die Behörde ist für die Gewährung von Landeszuschüssen zuständig und hatte erklärt, dass sie die von den Siesbacher beantragten 70.000 Euro an Fördermitteln als zu hoch erachtet. Schlussendlich sei der Kommune dann aber ein Zuschuss, der sich auf 40.000 Euro beläuft, für die Grillbackeshütte genehmigt worden, informiert der Ortschef.

Dorfbrunnen wird restauriert

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde außerdem die Restaurierung des historischen Dorfbrunnens in der Hauptstraße in Angriff nehmen, wobei in diesem Zusammenhang auch der Vorplatz ein ansprechenderes Aussehen erhält. Außerdem wird im Zuge dieser Arbeiten auch der Bereich der vor dem Brunnen befindlichen Bushaltestellen an der Hauptstraße umgestaltet. 118.000 Euro sind für dieses Vorhaben im Investitionsprogramm an Ausgaben veranschlagt, allerdings können die Siesbacher laut Bewilligungsbescheid im Gegenzug auch mit einer Landeszuwendung in Höhe von 68.000 Euro rechnen.

Ebenfalls mit Hilfe des Landes soll anschließend noch ein drittes Projekt angepackt werden. Dabei geht es um den Bau eines Verbindungsweges zwischen Kirche und Friedhof. Dieser ist laut Storr nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen dringend nötig. „Bisher ist es nämlich so, dass bei Beerdigungen die Trauergesellschaft über einen schmalen Grünstreifen, der direkt an der Landesstraße entlangführt, hoch zum Friedhof gehen muss.“ Der geplante alleeartige Pfad mit Ruhebänken soll diese Situation entschärfen. Die geschätzten Kosten für seine Herstellung belaufen sich auf 81.500 Euro, wovon 48.000 Euro durch einen weiteren Landeszuschuss abgedeckt werden.

Doch trotz dieser regen Investitionstätigkeiten gibt es in Siesbach auch ein Vorhaben, von dem Storr sagt, „dass es inzwischen bedauerlicherweise kaum noch realistisch ist, dass wir es umsetzen können“. Gemeint ist damit die einst ins Auge gefasste Einrichtung einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren in einem gemeindeeigenen Haus unterhalb der Kirche. Die Idee bei diesem Projekt war, dass acht bis zwölf älteren Menschen die Chance gegeben werden sollte, dass sie ihren Lebensabend im Heimatdorf statt in einem Pflegeheim in der Ferne verbringen können.

Windkrafteinnahmen brechen weg

Doch nachdem Architekten das Gebäude genau unter die Lupe genommen haben, steht fest, dass ein Umbau für diese Zwecke circa 1,2 Millionen Euro kosten würde, teilt Storr mit und betont, „dass wir nicht in der Lage sind, das zu finanzieren“. Denn nach Lage der Dinge kann die Gemeinde nicht mit Einnahmen aus der Windkraft rechnen. Wie in der NZ mehrfach berichtet wurde, wollte die Frankfurter Investorenfirma Geres Group einen Windpark mit sechs Rädern auf Siesbacher Gemarkung und zwei weiteren Anlagen auf Leiseler Bann errichten.

Eine Genehmigung dafür hat der Kreis aber abgelehnt, da vor allem die Bundeswehr ihr Veto eingelegt und darauf hingewiesen hatte, dass die Windräder die Funktionsfähigkeit eines militärischen Funkmastes auf dem Gelände der Idar-Obersteiner Rilchenbergkaserne gefährden könnten. Zwar geht das Unternehmen Geres gegen diese Entscheidung juristisch vor, sollte es aber dabei bleiben, dass keine Windräder in Siesbach aufgestellt werden können, „dann werden uns auch die mit Geres vereinbarten Pachteinnahmen wegbrechen. Sie hätten für die Dauer der Vertragslaufzeit insgesamt circa 3 Millionen Euro ausgemacht. Dieses Geld hätten wir unter anderem für das Projekt der Senioren-WG natürlich gut gebrauchen können“, stellt der Ortschef klar.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner