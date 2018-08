Geplantes Nahwärmenetz in Gimbweiler: 80 Bürger müssen dabei sein

„Wir haben jetzt die einmalige Chance, unseren Ort gemeinschaftlich für die Zukunft auszurichten und einen Generationenvertrag miteinander zu machen. Jetzt liegt es nur noch an den Bürgern.“ Mit diesem eindringlichen Appell wandte sich Gemeindechef Martin Samson an die rund 70 Zuhörer, die zur Einwohnerversammlung ins voll besetzte Mehrgenerationenhaus „Alte Kelter“ gekommen waren und bei der es nur um ein einziges Thema ging: die geplante Einrichtung eines Nahwärmenetzes in Gimbweiler.

So sieht die Wärmeübergabestation aus, die in den Häusern installiert werden soll: Vor der Einwohnerversammlung informierte Reimond Spengler (links) von der Betreiberfirma des geplanten Gimbweilerer Nahwärmenetzes Toby Kilb (rechts) und andere Bürger über die Funktionsweise.

Foto: Axel Munsteiner

Fünf Jahre Planung stecken in diesem Projekt, bei dem die Kommune durch das am Umwelt-Campus angesiedelte Ifas-Institut unterstützt wurde und das die Gemeinde mit der Nahwärmeversorgung Birkenfeld (NVB) GmbH, die auch das Netz in der Kreisstadt betreibt, als Partner umsetzen will. Wenn alles gut läuft, dann könnte nach Auskunft von Reimond Spengler von der NVB schon im Juli 2019 die Wärmeversorgung für die dann angeschlossenen Haushalte umgestellt werden. Über eine insgesamt fast 4400 Meter lange Leitungstrasse soll Wärme aus Holzhackschnitzeln und Sonnenenergie Gebäude im gesamten Dorf versorgen. Dafür ist die Errichtung eines Blockheizkraftwerks am Ende der Waldstraße und einer Freilandfotovoltaikanlage beabsichtigt. Wenn die Straßen aufgerissen werden, soll zudem auch gleich noch ein Glasfaserkabel verlegt werden, das die DSL-Breitbandversorgung mit bis zu 300 Mbit/s garantieren würde.

Die veranschlagte Gesamtinvestitionssumme für das Projekt liegt laut Samson bei 4,6 Millionen Euro, wobei die Besonderheit bei diesem Vorhaben in der sehr hohen Bezuschussung durch den Projektträger Jülich (PTJ), einem Dienstleister des Bundesumweltministeriums, besteht, wie auch VG-Chef Bernhard Alscher hervorhob. Der Bund würde 3,2 Millionen Euro für das Vorhaben in Gimbweiler beisteuern. Hinzu kommen eine Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die Hausanschlüsse, und auch das Land habe einen Zuschuss in Aussicht gestellt, sagt der Gemeindechef, der von unzähligen Gesprächen hinsichtlich der Finanzierung des Projekts berichtet.

Vertrag läuft zehn Jahre

Da dieser Rahmen abgesteckt wurde, konnten den Bürgern bei der Einwohnerversammlung erstmals konkrete Zahlen dazu genannt werden, welche Kosten wahrscheinlich auf sie zukommen werden. Wenn alle zugesagten Förderungen eintreten, sind voraussichtlich einmalig brutto 3800 Euro für den Anschluss ans Netz und den Einbau einer Wärmeübergabestation im Haus fällig, wobei die Mindestvertragslaufzeit zehn Jahre beträgt. Der Grundpreis pro Jahr würde bei einem 15-Kilowatt-Anschluss bei 453 Euro liegen, der Verbrauchspreis pro Kilowattstunde bei 6,9 Cent netto.

Anhand von Modellberechnungen im Vergleich mit anderen Formen der Wärmeversorgung, etwa mit einer alten Ölheizung oder mit Pellets, machte Alexander Reis vom Ifas-Institut deutlich, dass ein Anschluss bei den Gesamtkosten inklusive Wartung und Reparatur die günstigste Variante sei. Er bezifferte die in Gimbweiler anfallenden Jahreskosten für die Wärmelieferung mit Holzhackschnitzeln und Sonnenenergie auf voraussichtlich 1780 Euro, wobei man im Gegensatz zur klassischen Ölheizung als Anschlussnehmer auch unabhängig von den zu erwartenden Preissteigerungen bei diesem Rohstoff sei.

All diese Zahlen beruhen auf der Annahme, dass sich die Bewohner von 80 Gebäuden im Dorf ans Nahwärmenetz anschließen lassen. „So viele müssen es auch mindestens sein. Wir hoffen aber, dass wir sogar 100 Haushalte schaffen. Denn je mehr Abnehmer es sind, umso wirtschaftlicher wird der Betrieb des Netzes und umso günstiger wird der Wärmepreis am Ende ausfallen“, sagte Samson. Doch bei dem von ihm schon mehrfach als Jahrhundertprojekt bezeichneten Unterfangen gibt es auch einen Knackpunkt. Und das ist der große Zeitdruck.

Bei früheren Befragungen hatten zwar 87 von insgesamt 158 Haushalten in Gimbweiler grundsätzliches Interesse an einem Anschluss ans Nahwärmenetz bekundet, nun ist aber anstelle dieser losen Absichtserklärung schnell eine definitive Entscheidung nötig.

Zuschussgeber macht großen Druck

Denn PTJ macht als Zuschussgeber Druck, wie sowohl Reis als auch Samson betonten. Beide räumten auch ganz offen ein, dass sogar ein Abbruch des Projekts drohe. Jedenfalls muss die Gemeinde Gimbweiler bis Ende des Monats dem Dienstleister des Bundesumweltministeriums eine klare Auskunft geben, wie viele Haushalte in Gimbweiler sich nun tatsächlich anschließen werden. Deshalb lagen schon bei der Einwohnerversammlung Zettel aus, bei denen sich interessierte Bürger eintragen konnten. Die NVB werde sich dann umgehend melden, um mit Blick auf die spezifischen Verhältnisse eines jeden Haushalts einen Vorvertrag zusammenzustellen. Die Formulare sollen zudem auch zügig den Bürgern zugänglich gemacht werden, die nicht bei der Einwohnerversammlung dabei waren.

Bei diesem Treffen wurde zudem auch deutlich gemacht, dass es für die Gimbweilerer Bürger nicht ratsam wäre, wenn sie sich erst dann zum Anschluss ans Nahwärmenetz entscheiden, wenn dieses gebaut und in Betrieb ist. Grundsätzlich wäre zwar auch ein solches Vorgehen möglich, aber die Zuschüsse von der KfW und des Landes für die Hausanschlüsse mit Übergabestation, die die Einmalzahlung dafür von circa 8000 auf 3800 Euro drücken, gebe es nur für die Bürger, die sich jetzt zur Teilnahme am Nahwärmenetz bereit erklären, hieß es mehrfach.

Überzeugungsarbeit teils erfolgreich

Bei Heinz Schweig, Simone Simon und Toby Korb war dieses der Überzeugungsarbeit dienende Argument aber schon nicht mehr nötig. Die drei Dorfbewohner sagten im Gespräch mit unserer Zeitung unisono, dass sie sich ans Nahwärmenetz anschließen lassen wollen. Für dessen Verwirklichung müssen aber mindestens noch 77 weitere Gimbweilerer Bürger ebenfalls zu diesem Schritt bereit sein.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner