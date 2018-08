Geocaching: Die Herren Edel und Stein helfen Besuchern

N 49° 42.470' E 007° 21.200': Das sind die GPS-Koordinaten des Hauptschauplatzes des Geocaching-Mega-Events „Stashes ’n’ Stones“, das von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, in Idar-Oberstein über die Bühne geht. Die Messe wird zum Mekka oder besser zum „Place to be“ der Geocacherszene. 1600 Tickets an Teilnehmer aus 19 verschiedenen Ländern wurden verkauft. Insgesamt werden mehr als 2000 Besucher allein am Samstag erwartet. Das zehnköpfige Orga-Team hat zwei Jahre geplant, getüftelt: Das Konzept ist klasse, die Vermarktung samt Internetpräsenz und Kooperation mit Partnern der Region kann man nicht besser gestalten. Die Vorfreude ist groß, die Aufregung steigt.

Im Fokus steht Idar-Oberstein mit seiner mehr als 500-jährigen Geschichte der Edelsteinbearbeitung. Die Besucher werden sich an einer „Schatzsuche in der Schmuckstadt“, die zu vielen interessanten Orten führt, beteiligen: Die Felsenkirche, Burg Bosselstein und Schloss Oberstein, die Edelsteinminen im Steinkaulenberg und das Historische Kupferbergwerk im nahe gelegenen Fischbach, die historische Weiherschleife und die faszinierenden Ausstellungen in den beiden Edelsteinmuseen – alle spielen sie eine Rolle. Zentraler Punkt des Wochenendes ist die Messe. Dort erwarten die Geocacher an allen drei Tagen ein buntes Programm, Workshops, Vorführungen und kulinarische Spezialitäten aus der Region.

Mit von der Partie sind auch die sehr sympathischen Herren Edel und Stein: Die zwei gut gelaunten Comic-Edelsteinschleifer werden während des Wochenendes immer wieder mal auftauchen. Ob im Programmheft, bei den Kinderspielen, in den Kindercaches oder vielleicht sogar aus Fleisch und Blut irgendwann und irgendwo auf dem Eventgelände. Die gezeichneten Varianten stammen aus der künstlerischen Feder von Frauke Tonn aus dem Orga-Team. Die lebendigen Ausgaben der beiden Originale werden während der Veranstaltung das eine oder andere Andenken verteilen.

Von den bei Geocachern sehr beliebten Geocoins – eine Art mit individueller Nummer versehene Münze, die von Cache zu Cache wandert und deren Weg im Internet über eine Weltkarte verfolgt werden kann – wurde für „Stashes 'n' Stones“ eine ganz besondere Serie aufgelegt. Zum ersten Mal wurde eine solche Geocoin weder aus Metall noch aus Kunststoff hergestellt, sondern aus echten Edelsteinen, konkret aus Achatplatten. Fast 500 Stück wurden davon bereits im Vorverkauf von den Geocachern abgenommen.

Geocaching kombiniert Technologie mit Spaß im Freien und bietet eine gute Gelegenheit, die nähere und weitere Umgebung zu erkunden. Besonderen Spaß macht es, wenn das Geocachen mit einer Camping-, Wander-, oder Fahrradtour verbunden wird und die ganze Familie mit dabei ist. „Zu den Geocachern gehören Leute aller Altersgruppen, von Familien mit Kindern, Schülern, Erwachsenen bis hin zu Rentnern oder aber auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, denn der Spaß am Abenteuer, die Spannung beim Navigieren nach GPS-Koordinaten, die Freude beim Aufspüren und Finden der verborgenen Dosen kennt keine Altersgrenze. Uns hat das Geocachen schon oft an wunderschöne Orte geführt, wir planen unsere Urlaube danach und nutzen Empfehlungen anderer Cacher als Reiseführer“, berichtet Frauke Tonn.

Cache ist aber längst nicht gleich Cache: „Bei vielen interessanten Earthcaches gibt es allerhand dazuzulernen, insbesondere aus den Wissensgebieten Geologie, Geschichte oder Biologie. In der unmittelbaren Umgebung von Idar-Oberstein gibt es 14 schöne Earthcaches, die sich thematisch mit den Edelsteinen unserer Region, besonderen Gesteinsformationen wie den Gefallenen Felsen in Oberstein, dem Heresteyn in Herrstein oder den Mineralen des Hosenbachtals beschäftigen. Und im Geopark Krahloch bei Sensweiler liegen zahlreiche Earthcaches zum Thema Schiefer und Vulkangestein“, ergänzt Bettina Glenk, Mitglied des Orga-Teams.

Für viele Cacher stellen die T5-Caches die Königsdisziplin dar, und der Faktor Abenteuer ist bei diesen Caches am größten. Der Stolz, etwas Außergewöhnliches geschafft zu haben, ist eine große Belohnung. „Unser Event wird eine ganz besondere Herausforderung aus dem Bereich des Extremcachens bieten: das Abseilen aus 75 Meter Höhe von der Edelsteinbörse. 30 Geocacher erhalten am Samstag die Möglichkeit, sich nacheinander von dem 21-stöckigen Hochhaus unter fachkundiger Begleitung einer Spezialfirma für Industrieklettern abzuseilen. Sehen kann man die Aktion von der südöstlichen Seite am besten von der Hauptstraße/Parkplatz Börse“, ergänzt Jörg Elfeld, der ebenfalls zu den Mitorganisatoren gehört.

Bei der Veranstaltung können Cacher nicht nur in der Edelsteinregion auf Schatzsuche gehen. Das Orga-Team und die Stefan-Morsch-Stiftung rufen für Samstag, 12. Mai, in der Messe Idar-Oberstein von 10 bis 18 Uhr, auch zur Typisierung als Stammzellspender auf.

Von unserer Redakteurin Vera Müller