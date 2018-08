Gemeindeschwester plus: Modellprojekt läuft weiter

Aus unserem Archiv

Herrstein/Rhaunen

Die Wochen, ja Monate der Ungewissheit sind für Ulrike Lang, Carmen Faller und Ute Franz vorbei. Die drei engagierten Frauen haben von Herbst 2015 an das Modellprojekt „Gemeinschwester plus“ mit Herz und Leidenschaft mit Leben gefüllt. Doch seit Anfang des Jahres wurde das Trio zunehmend in seiner Tätigkeit gelähmt. Immer öfter kam die bange Frage auf: Wird das Projekt vom Land Rheinland-Pfalz weitergeführt – und auch weiterhin finanziert. Jetzt haben es Lang, Faller und Franz schwarz auf weiß: Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler versicherte vor wenigen Tagen in einer Presseerklärung, dass das Land sein Engagement in diesem Bereich fortsetzen und weiterentwickeln werde.