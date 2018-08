Gelungene Premiere: Wir sind alle Trauntaler

Spätestens seit voriger Woche weiß Herbert Leyser, was Premierenfieber ist. Bei ihm liefen die Fäden fürs Trauntalfest zusammen, einer Großveranstaltung, die die zehn Gemeinden, die am Traunbach liegen, an Pfingsten gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Im Vorfeld habe er „ein bisschen Angst gehabt“, gibt er am letzten Tag des Festes zu, das es in dieser Form sicher noch nicht gegeben hat in der Region. Klappt alles, was man sich vorgenommen hatte? Kommen genug Besucher? Und natürlich der Klassiker: Hält das Wetter? Aber jetzt, am Pfngstmontag, sei er einfach „nur noch glücklich“, sagt Leyser, er fühle sich ganz entspannt.

Es konnte auch nicht mehr viel schiefgehen. Acht der zehn Trauntalgemeinden hatten ihren Veranstaltungstag schon hinter sich, nur Meckenbach am Montagmorgen und Achtelsbach am Nachmittag hatten noch ein Programm zu absolvieren: In Meckenbach sangen die Dippelbrüder, es gab eine Traktorenausstellung, Bilder des renommierten Künstlers Axel C. Groß wurden gezeigt. Groß stammt aus Meckenbach, er starb voriges Jahr. Sieben Frauen aus Kronweiler traten in Hunsrücker Tracht auf, die sie selbst genäht hatten.

Trauntal-Button ist begehrt

In Achtelsbach spielten die Original-Buchwald-Musikanten aus Eisen, dem saarländischen Nachbarort der Trauntalgemeinde, der Schützenverein Edelweiß Achtelsbach organisierte Bogen- und Lasergewehr-Schießen, man konnte sich im Hufeisenwerfen üben und Alpakas betrachten – Lamas von einem Hof in Achtelsbach.

So bunt und fröhlich wie in diesen beiden Orten ging es an allen vier Veranstaltungstagen zu. Vor allem aber sollte das Fest signalisieren: „Wir sind alle Trauntaler.“ So drückt es Herbert Leyser aus und meint damit nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl: Einzelkämpfer haben weit weniger Chancen als ein Verbund, wie ihn die zehn Gemeinden jetzt bilden, Dort leben 9200 Menschen – das erzeugt deutlich mehr Einfluss als die Einwohnerzahl jedes Orts für sich allein. Deshalb wurde die AG Trauntal gegründet, das Fest an Pfingsten ist ihre erste öffentliche Veranstaltung. Und Leyser ist Koordinator dieser AG. Zum neuen Gemeinschaftsgefühl gehört auch der Trauntal-Button, der beim Fest verkauft wurde und den sich viele an Bluse oder Jacke hefteten.

Anfang Juni wird man sich zusammensetzen und besprechen, was man beim fest eingeplanten Trauntalfest 2019 vom Premierenjahr übernehmen und was man ändern sollte. Die Gruppe Buhää zum Beispiel, die am Freitag in Hoppstädten spielte, wird 2019 sicher nicht mehr dabei sein. Gerade mal 66 Zuschauer kamen ins Gemeindezentrum, die sich im großen Saal verloren vorgekommen sein müssen. „Fürs nächste Jahr müssen wir uns da etwas anderes einfallen lassen“, sagt Leyser. Ganz anders der Freundschaftslauf einen Tag später mit Start und Ziel in Ellweiler: „Die Teilnehmer sagten uns: Das müsst ihr unbedingt wieder machen.“ Der älteste Starter war 80 Jahre alt: Gilbert Dorscheid aus St. Wendel.

Noch besser kam das Begegnungsfest am Sonntag im Abentheurer-Haus an, eine Mischung aus Seniorennachmittag und Kinderfest mit einem ökumenischen Gottesdienst als Auftakt, den die evangelische Pfarrerin Christiane Bock aus der Kirchengemeinde Achtelsbach-Brücken, Pfarrer Günther Schobert aus der Partnergemeinde Mildenberg bei Brandenburg und die katholische Gemeindereferentin Agnes Kutscher hielten. Im Abentheurer-Haus wurde gefeiert, im nebenan liegenden Kindergarten hatten die Kitas aus Abentheuer, Brücken und Hoppstädten gemeinsam eine Spielstraße aufgebaut.

Tolle Naturaufnahmen

Im Zelt vorm Haus zeigte Fotograf Gerhard Hänsel Bilder seiner bevorzugten Motive: Schmetterlinge in Nahaufnahme, so nah, dass man manchmal sehen kann, wie Falter den Rüssel in eine Blüte stecken, und natürlich der Nationalpark. 73 Aufnahmen hatte Hänsel mitgebracht, alle von Schmetterlingsarten, die im Trauntal vorkommen. Ebenfalls im Zelt machten der Regionalentwickungsverein Hunsrück-Hochwald, der Naturpark Saar-Hunsrück und der Nationalpark Werbung für sich und die Erlebnisregion, im Freien standen ein Bienen- und ein Wildmobil.

Das Begegnungsfest ist nicht nur gesetzt fürs nächste Jahr, Leyser würde es auch gern sehen, wenn daraus ein monatlicher Treff entstehen würde. Das muss nicht in Abentheuer sein, beim Trauntalfest wollen die Gemeinden ihre Angebote zum Festwochenende untereinander wechseln. Das ist einer der Grundgedanken dieser Veranstaltung. Im nächsten Jahr könnte das Begegnungsfest zum Beispiel in Brücken stattfinden, meint Leyser.

Karl-Heinz Dahmer