Gelbe Giftpflanze gefährdet Mensch und Tier

Es hat gelbe Blüten, und jede davon sieht aus wie eine kleine Sonne, doch so schön das Jakobskreuzkraut jetzt im Juli auf den ersten Blick auch wirkt, vor allem Landwirten ist die Pflanze ein Dorn im Auge. Das Problem: Sie ist giftig. Der Wirkstoff verursacht beim Menschen wie bei Tieren schwere Leberschäden. Vor allem Pferde reagieren auf das Gift Pyrrolizidinalkaloid. Doch auch bei Rindern kann es bei hoher Dosierung zu Problemen kommen.

Das giftige Jakobskreuzkraut verbreitet sich am Rande von Straßen und Feldern prächtig – zum Leidwesen von Pferde- und Rinderhaltern.

Foto: Archiv Schenzer

Auf der Weide meiden die Tiere das Kraut in der Regel instinktiv. Gefährlich wird es aber, wenn das Gewächs in Heu und Silage gelangt, da es dann nicht mehr vom Rest zu unterscheiden ist und beim Trocknen zudem seine Bitterstoffe verliert – nicht aber seine Giftstoffe. Die reichern sich durch wiederholte Aufnahme an, und es kommt zu Schmerzen im Magen- und Darmbereich und zu Krämpfen. Leberschäden können bei Rindern und Pferden im Extremfall sogar zum Tod führen. Deshalb ruft die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz regelmäßig zu erhöhter Vorsicht auf und fordert öffentliche wie private Landeigentümer dazu auf, der Verbreitung des Krauts Einhalt zu gebieten.

LBM versucht frühzeitig zu mähen

Was die öffentliche Seite betrifft, sehen die Landwirte sich allerdings von den zuständigen Behörden oftmals im Stich gelassen: „An den Straßenrändern stehen teilweise ganze Büsche davon. Die Landwirte sollen das melden, und sie tun das auch, aber dann passiert wochenlang doch nichts“, berichtet Franz Schenzer aus Rhaunen. Seinem Empfinden nach ist das Kraut in diesem trocken-heißen Sommer wieder stärker präsent, er befürchtet, dass die Giftpflanze eher mehr als weniger wird – trotz der gezielten Bekämpfung. Er hat nun Rhaunens VG-Bürgermeister Georg Dräger um Unterstützung gebeten.

Im Wirkungsbereich des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach sei das Jakobskreuzkraut durchaus ein Thema, sagt Eckhard Hecht, Leiter der Masterstraßenmeisterei Kirn: „Die Pflanze beschäftigt uns seit Jahren. Wir haben alle Verbreitungsstellen entlang der Straßen im Kreis Birkenfeld und im Raum Kirn im Blick und mähen rechtzeitig vor der Blüte.“ Allerdings machten die wachsende Anzahl nicht mehr bewirtschafteter Brachflächen eine Bekämpfung schwierig, sagt Hecht. Kann sich eine stillgelegte landwirtschaftliche Fläche oder eine Wiese ungestört entwickeln, hat das Jakobskreuzkraut leichtes Spiel.

Nach Angaben der Landesregierung wird beim LBM mittlerweile darauf geachtet, dass in den Saatmischungen zur Neu- oder Wiederbepflanzung von Böschungen und Wiesenbanketten kein Jakobskreuzkraut mehr enthalten ist – das war vor ein paar Jahren noch üblich gewesen und hatte unter anderem zu Protesten der Landwirtschaftskammer geführt.

Blutbärraupe frisst das Kraut

Laut dem Landesbetrieb Mobilität steht man im ständigen Kontakt mit Experten des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach, um dem Jakobskreuzkraut Einhalt zu gebieten. Dazu gehört unter anderem, dass der LBM seine Mäharbeiten an Straßenrändern, die nach bundeseinheitlichen Vorgaben zweimal jährlich durchgeführt werden, in problematischen Bereichen an der Blütephase des Krauts orientiert, sie also vorzieht. Davon sei aber rund um Rhaunen und Stipshausen, wo die Straßen zum Teil durch die Straßenmeisterei Kirchberg gepflegt werden, wenig zu sehen, berichtet Schenzer, der seine Beobachtungen mit zahlreichen Fotos untermauert.

Der Rhaunener hat sich kundig gemacht und ist auf die Blutbärraupe gestoßen. Der Blutbär oder auch Jakobskrautbär ist ein Falter aus der Familie der Bärenspinner – und die lieben im Raupenstadium das Jakobskreuzkraut als Futterpflanze. Ein Landwirt aus dem niedersächsischen Stubben verschickt die Raupen an Leidensgenossen, die ihre Felder wieder „JKK-frei“ haben möchten, und gibt auch weitere Tipps für die Bekämpfung. Sein Credo: „Mulchen, mulchen, mulchen...“

Für Landwirte wird das giftige Kraut zunehmend zum Problem, weil etwa Pferdehalter Heu nur noch mit Qualitätsnachweis kaufen wollen – das heißt: der Landwirt muss für JKK-freies Heu bürgen und wird im Schadensfall möglicherweise regresspflichtig. Aber das ist kaum noch einzuhalten, zu sehr hat sich die invasive Art bereits verbreitet.

Von Christina Nover und Stefan Conradt