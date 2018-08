Gegen Baum geprallt: Audi-Fahrer bei Unfall in Niederbrombach verletzt

Aus unserem Archiv

Niederbrombach

In der Ortsdurchfahrt Niederbrombach hat sich am Mittwochnachmittag ein spektakulärer Unfall ereignet. Nach Auskunft der Polizei in Birkenfeld war ein 59-jähriger Autofahrer gegen 14.40 Uhr auf der B 41 in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als er mit seinem Audi aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum am Straßenrand prallte.