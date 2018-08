Gefängnisstrafe: Angeklagter will sein Bier und weiter Mofa fahren

21 Vorstrafen mit längeren Gefängnisaufenthalten innerhalb von 40 Jahren: Das sei selbst für Idar-Obersteiner Verhältnisse eine „ordentliche“ Karriere, betonte Strafrichter Philipp Schneider. Am Amtsgericht hatte sich ein 61-Jähriger wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten. Das Urteil fiel deutlich aus, weil es schlicht kein Fall wie viele andere war: Zehn Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Und somit verlängert sich eine Haftstrafe, die der Baumholderer aktuell in der JVA Wöllstein absitzt, deutlich.

Foto: dpa

Der Mann, der in Fußfesseln vorgeführt wurde, war – das sieht das Gericht als erwiesen an – am 7. März 2017 kurz vor Mitternacht in Birkenfeld mit einem Mofa unterwegs: Vorher hatte er an einer Tankstelle Bier gekauft, das er bei seiner in Birkenfeld wohnenden Tochter konsumieren wollte. Doch dann kam alles anders: Am Talweiherplatz traf er ein paar junge Leute an: Einige Jägermeister und reichlich Wodka wurden konsumiert. Der Angeklagte, seit 1991 arbeitslos, beteuerte recht emotional: „Ich kann mich danach an nichts erinnern. An gar nichts. Bin ich gefahren? Ist ein Freund gefahren?“ Den kompletten „Filmriss“ könne er nicht nachvollziehen. 2,49 Promille wurden bei einem Bluttest festgestellt. Sein Kommentar: „Ich hatte schon mehr. Ich trinke gern Alkohol, vor allem Bier. Aber so etwas ist mir noch nie passiert.“

Wach geworden sei er irgendwann im Krankenhaus, genauer: in der Psychiatrie Idar-Oberstein. Was zwischenzeitlich passiert war, ließ sich mithilfe von Zeugen rekonstruieren. Der in jener Nacht diensthabende Pförtner des Birkenfelder Krankenhauses schildert: Der Mann sei mit dem Mofa angekommen und habe gesagt, dass er öffnen solle, sonst bringe er sich in dieser Nacht um. Die Polizei wurde verständigt, weitere Maßnahmen folgten. Vier Tage verbrachte der Angeklagte schließlich im Klinikum Idar-Oberstein. Um einige Zeit später wegen eines Ladendiebstahls und einer erneuten Trunkenheitsfahrt aufzufallen, bis er schließlich im Gefängnis landete, weil eine vorherige Bewährungsstrafe aufgehoben wurde.

Staatsanwalt Udo Wohlleben betonte: „Sie können sich einen solchen Lebenswandel nicht leisten. Das müssten Sie doch wissen. Alkohol kaufen und dann fahren … Sollen Ihre Enkel sagen, der Opa ist im Bau?“ Der Angeklagte konterte: „Ich lasse mir mein Bier nicht verbieten. Ich war ja nur einkaufen.“ Der Bewährungshelfer gab eine eher bedenkliche Sozialprognose ab: Die Bewährungsauflagen seien nicht erfüllt worden. Der Angeklagte sei nicht belehrbar und wolle sein Leben nicht ändern. Dieser kommentierte: Er habe alle Sozialstunden abgeleistet. Da seien wohl Formfehler passiert. Und: Er sehe nicht ein, bei 40 Grad im Schatten, Unkraut an einem Sportplatz wegzumachen. Er lasse sich nicht „veräppeln“.

Schneider konnte diese Sichtweise nicht nachvollziehen: Trunkenheitsfahrten, Betrug, Diebstahl, Körperverletzung … Ob der Angeklagte denn im Gefängnis bleiben wolle? Der Staatsanwalt forderte eine zehnmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung: „Sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit.“ Schneider betonte in seinem Schlusswort: „Ich habe selten erlebt, dass jemand so uneinsichtig ist. Sie trinken, und dann ist Ihnen alles scheißegal. Sie haben ein Alkoholproblem. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das vielleicht doch noch in der JVA in den Griff bekommen.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller