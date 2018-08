Geburtstagskonzert: Abschluss einer langen Tradition

Seit mehr als zwei Jahrzehnten lädt Elisabeth Jost zu ihren Geburtstagskonzerten ein, unterhaltsamen Stunden mit abwechslungsreichem Programm, das an bunte Abende vergangener Zeiten erinnerte. Bei diesen Konzerten bringt meist auch der eine oder andere Schüler der Grande Dame der regionalen Kulturszene ein Ständchen, eine ganze Reihe von ihnen hat es zu veritablen Musikerkarrieren gebracht. Am kommenden Samstag, 26. Mai, ab 18 Uhr will Elisabeth Jost diese Tradition mit ihrem letzten Geburtskonzert in der Obersteiner Christuskirche abschließen.

Elisabeth Jost – hier an der Orgel der Felsenkirche – wird am 26. Mai in der Christuskirche ihr letztes Geburtstagskonzert geben. Foto: Hosser (Archiv)

Die Pianistin und Musikpädagogin wird anlässlich ihres 84. Geburtstags ihr Können dabei an den drei in der Kirche vorhandenen wertvollen Tasteninstrumenten zeigen, und natürlich wird auch als viertes Instrument das Akkordeon nicht fehlen, auf dem Elisabeth Jost schon ungezählte öffentliche und private Veranstaltungen mit ihren musikalischen Beiträgen bereichert hat.

Auf der Karl-Schuke-Orgel von 1963 wird sie einen Auszug aus der „Suite Gothique“ von Léon Boellmann spielen, auf dem Neupert-Konzertcembalo präsentiert sie Werke von Johann Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau und Wolfgang Amadeus Mozart, auf dem restaurierten Ibach-Flügel bringt sie Carl Maria von Webers „Aufforderung zum Tanz“ zu Gehör, während sie sich für das Akkordeon wieder eine besondere Überraschung ausgedacht hat. Natürlich wird auch wieder gesungen, wobei als „Ansingchor“ der 2006 von Elisabeth Jost gegründete Morgenstundchor der Christusgemeinde fungieren wird.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, aber wie immer geht am Ende der Spendenkorb herum, und es wird für ein Projekt gesammelt, das der Musikerin und Lokalpolitikerin besonders am Herzen liegt. Auf diese Weise hat etwa die Orgel in der Felsenkirche einen Zimbelstern für rund 7500 Euro bekommen. Mit weiteren Geburtstagskonzerten hat sie Konzerte des musikalischen Nachwuchses in der Region unterstützt. Und es liegen inzwischen mehr als 10.000 Euro auf einem Sonderkonto der evangelischen Kirchengemeinde Oberstein, die als Anschubfinanzierung für den Bau einer Toilette an der Felsenkirche gedacht sind, einen Plan, den sie seit Jahren hartnäckig verfolgt, der aber bislang nicht von Erfolg beschieden ist.

Bereits am Morgen des 26. Mai wird Elisabeth Jost sich für das Geburtstagskonzert „warmspielen“: Wie an jedem letzten Samstag in den Sommermonaten wird sie um 11 Uhr in der Felsenkirche eine etwa einstündige Orgelmatinee mit der „Suite Gothique“ von Boellmann geben. Jörg Staiber