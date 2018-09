Gebrüder Schmidt: Wie Phoenix aus der Asche

In jeder Katastrophe steckt eine neue Hoffnung, in jedem Ende ein neuer Anfang: Als am 12. April 1995 die Produktionsstätte der Gebrüder Schmidt KG in der Idar-Obersteiner Austraße – mitten in der Innenstadt – abbrannte, war dies zunächst ein Riesenproblem. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Die Produktion wurde unter widrigen Umständen in mehreren angemieteten Hallen fortgeführt. Doch mit einer riesigen Kraftanstrengung und der Unterstützung der Stadtverwaltung gelang es, innerhalb von nur 15 Monaten ein komplett neues, modernes Werk mit mehr Platz für Produktion und Verwaltung auf der grünen Wiese – in diesem Fall im tatsächlichen Wortsinn – bei Nahbollenbach zu bauen und in Betrieb zu nehmen.

Ein nächtlicher Großbrand zerstörte am 12. April 1995 die Produktionsstätte der Gebrüder Schmidt KG in der Idar-Obersteiner Austraße. Nur 15 Monate später wurde das neue Werk auf der Michelswiese zwischen Nahbollenbach und Georg-Weierbach eröffnet.

Foto: Hosser (Archiv)

Heute ist die Gebrüder Schmidt KG ein führender Hersteller für Kunststoffprodukte der Sanitär- und Hygienebranche und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an zwei Produktionsstätten – die zweite ist in Weierbach, Zwischen Wasser. Am zweiten Juniwochenende feiert das Unternehmen, der älteste Industriebetrieb im Landkreis, seinen 200. Geburtstag.

Begonnen hatte alles 1818 mit einer Firma für Metallverarbeitung und -veredelung, die der Dosenmacher, Gießer und Goldschmied Johann Carl Schmidt in der Hauptstraße eröffnete. Erst mit dem Umzug in die neue Betriebsstätte auf der Au begann die Spezialisierung auf den Werkzeugbau. Um 1909 stand der nächste Richtungswechsel an: die Herstellung von Galanteriewaren, beispielsweise versilberte Salz- und Pfefferstreuer sowie Dosen für Tabak und Zucker. Die Gebrüder Schmidt KG stand damit in einer Reihe mit zahlreichen weltweit erfolgreichen Firmen aus Oberstein. Die Branche boomte, bis der Erste Weltkrieg den florierenden Export zum Erliegen und die Industrie an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Die anschließende Weltwirtschaftskrise überstand das Unternehmen, das inzwischen in der Au – im nun fünfstöckigen Gebäude – enorm gewachsen war, nur, weil die Alleinerbin Ida Johanna Schmidt nach dem frühen Tod ihres Mannes Karl Ludwig ihr Privatvermögen einbrachte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Schubkarren, Schaufeln und Töpfe, aber auch Zigarettenetuis für die Besatzungssoldaten hergestellt. Das war der Grundstein für den weiteren Erfolg: Am 21. Juni 1948 wurde die Firma „Gebr. Schmidt“ als Kommanditgesellschaft neu gegründet. Karl Otto Schmidt wurde persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Das Unternehmen profitierte vom Wirtschaftswunder und weitete nach dem Eintritt von Karl Wilhelm Schmidt seine Produktpalette auf Lampen und Elektroartikel aus. Raucherbedarf, Kosmetikartikel und Uhrenteile wurden weitere Umsatzträger. Ab 1955 erforschte Karl Wilhelm Schmidt die Oberflächenveredelung von Kunststoffen und begann mit der Produktion entsprechender Produkte. Zehn Jahre später wurde auf der Au eine der weltweit ersten vollautomatischen Galvanisierungsanlagen für Kunststoffprodukte in Betrieb genommen. Durch die moderne Oberflächenveredelung bot sich die Umstellung auf Kunststoffspritzguss geradezu an – der Schritt vom Metall- zum Kunststoffspezialisten war getan. Aber erst 1988 wurde die Produktion von Metallwaren endgültig aufgegeben. Dann kam der Brand, der das Unternehmen in seinen Grundfesten bedrohte, ihm aber letztendlich wie beim Phoenix aus der Asche zu noch größerem Glanz verhalf.

Anlässlich des Jubiläums wird bei der Feier im Juni die Broschüre „200 Jahre Mut zur Tradition“ vorgestellt, die spannend und eindrucksvoll die Firmengeschichte des ältesten Industrieunternehmens im Landkreis Birkenfeld nachzeichnet. Bei der Forschungsarbeit für diese Publikation förderten die Autoren Wilhelm Lindemann und Manfred Rauscher eine Fülle an historisch wertvollen und seltenen Produkten der Gebrüder Schmidt KG zutage. Diese sollen, zusammen mit allen historischen Archivalien und Objekten, der Stadt Idar-Oberstein und der Jakob-Bengel-Stiftung als Dauerleihgabe übergeben werden. „Die Übergabe unserer historischen Sammlungen verstehen wir als Beitrag unseres Hauses, die Geschichte der Stadt und unserer Heimatregion zu erhalten“, erklärt dazu Andreas Weyand, Geschäftsführer der Gebrüder Schmidt KG.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt