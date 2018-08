Gaststätte im Dorfgemeinschafthaus wiedereröffnet: Rita Tietze schwingt jetzt den Kochlöffel

Möglichkeiten zur Einkehr sind auf der Heide rar gesät. Sei Dienstag gibt es nun eine neue Gaststätte, in der man neben einem kühlen Bier auch gutbürgerliche Küche genießen kann. Die Hahnweilerin Rita Tietze schwingt künftig in der Dorfschenke, die sich im Hahnweilerer Dorfgemeinschaftshaus befindet, den Kochlöffel. Die Speisekarte bietet unter anderem Schnitzel, Rumpsteak und eine Auswahl an verschiedenen Pizzen.

Bürgermeister Heiko Bier freute sich über die Wiedereröffnung des Restaurants und wünschte der neuen Köchin Rita Tietze mit einer Topfpflanze einen guten Start. Foto: Benjamin Werle

Bei der offiziellen Eröffnung am Tag der Arbeit machte Ortsbürgermeister Heiko Bier keinen Hehl daraus, wie viel ihm die Wiederbelebung der Gaststätte bedeutet. „Ich bin sehr stolz auf diesen Schritt“, sagte er. „Auf der ganzen Heide gibt es nur wenige Lokale. Ich hoffe, dass wir auch auswärtige Gäste anziehen.“ Weiterhin sieht er Chancen für Synergieeffekte in Bezug auf dörfliche Festivitäten – beispielsweise könne man Fastnacht oder Kirmes mit der Wirtin gemeinsam ausrichten.

Rita Tietze freute sich ebenfalls, ihren neuen Job an ihrem Heimatort antreten zu können. In der Vergangenheit hat sie sich vor allem mit einem Imbiss an der B 41 im saarländischen Namborn/Hirstein einen Namen gemacht. In der Dorfschenke setzt sie – wie das mittlerweile in vielen kleineren Lokalen der Fall ist – auf eine Mischung aus gutbürgerlicher und italienischer Küche. Neben Salaten und Fleischgerichten stehen vor allem verschiedene Pizzavarianten im Fokus. Wer nicht in der Gaststätte essen will, hat auch die Möglichkeit, etwas zu bestellen und es vor Ort abzuholen. Darüber hinaus sind Sonderaktionen angedacht, etwa ein Schlachtbüfett oder ein Frühstücksbüfett an Fronleichnam.

Die Eröffnung des Lokals war sozusagen das Sahnehäubchen auf der zuletzt abgeschlossenen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Im Zuge dieser Maßnahme wurde auch die Heizung im Gaststättenraum erneuert. Auch wenn die Dorfschenke zurzeit nur freitags, samstags, sonntags und feiertags geöffnet ist, steigert sie Attraktivität des Ortes ungemein, da ist sich Heiko Bier sicher.

In der jüngsten Vergangenheit war das Lokal im Dorfgemeinschaftshaus unbesetzt gewesen, nachdem vor drei Jahren Rita Tietzes Vorgänger aufgehört hatte. „Der war aber bloß ein Jahr drin“, erzählt Heiko Bier. „Vor ihm hat allerdings ein Italiener das Lokal fast 30 Jahre lang betrieben.“ Das zeige deutlich, dass durchaus eine Nachfrage bestehe, und mache Hoffnung für die Ära der neuen Dorfschenke.

Die Küche der Dorfschenke ist freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr geöffnet.

