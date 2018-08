Gartenschau-Idee stößt im Stadtrat eher auf Skepsis

Der Vorschlag von Joe Weingarten, gebürtiger Weierbacher, SPD-Bundestagskandidat und Abteilungsleiter im Mainzer Wirtschaftsministerium, dass sich die Stadt Idar-Oberstein für die Landesgartenschau 2026 bewerben soll (die NZ berichtete), stieß im Stadtrat auf wenig Gegenliebe. Vor allem zwei Aspekte werden kritisch gesehen: Die Klotzbergkaserne werde weiterhin als Bundeswehrstandort benötigt, und die Kosten für solch eine Veranstaltung könnten von der hoch verschuldeten Kommune kaum geschultert werden.

Oberbürgermeister Frank Frühauf erhielt deshalb nach einiger Diskussion den Arbeitsauftrag, in Mainz vorzufühlen, ob und in welcher Höhe für diese Idee mit Fördergeldern zu rechnen sei. Der OB machte aber schon vorab wenig Hoffnung, da Idar-Oberstein ähnlich behandelt werden würde wie die bisherigen Landesgartenschau-Standorte. Frühauf ist zudem davon überzeugt, dass die Weingarten-Idee „derzeit finanziell nicht darstellbar“ sei und die Stadtverwaltung mit der Umsetzung des Masterplans „Vision 2030“ genug zu tun habe: „Sowas wie eine Landesgartenschau macht man ja nicht nebenher“, laut OB brauche man dazu zwei zusätzliche Stellen.

Stephan Lorenz (CDU) hatte eingangs der Diskussion sogar gefordert, über das Thema gar nicht erst zu diskutieren – das sei es nicht wert. Dem hielt Bernhard Zwetsch entgegen, eine Debatte im Rat sei allemal besser, als eine solche Idee „im Hinterzimmer niederzubügeln“ – auch wenn er bei der Lektüre des NZ-Artikels gedacht habe: „Da hat einer mal lustig einen rausgehauen...“ Zwetschs Fraktionskollegin Julianne Wild bekräftigte: „Das können wir uns nicht leisten.“

Jupp Mähringer (SPD) dagegen betonte, man dürfe sich wegen der Finanznot „das Denken nicht verbieten lassen“. Ähnlich sieht das Thomas Petry (Grüne): „Die Idee sollte man nicht vorschnell ablehnen.“ In Trier, Kaiserslautern und Bingen habe die Landesgartenschau „sehr positive Effekte“ bewirkt. Statt der Klotzbergkaserne brachte Petry die Straßburgkaserne ins Spiel: „Da könnte man auch endlich mal etwas für Idar tun.“

Armin Korpus erinnerte an eine ähnliche Idee, die Frühaufs Vorgänger Hans-Jürgen Machwirth entwickelt hatte: Eine Landesgartenschau vom Garten des Gedenkens in der Niederau über den jüdischen Friedhof bis hinauf zum Schlosspark – das würde auch gut zu den aktuellen Planungen in diesem Bereich passen. „Mit einer Überplanung des Klotzbergs würden wir uns unglaubhaft machen“, warnte Korpus davor, die Bundeswehrliegenschaft ohne Not infrage zu stellen.

Sonja Gottlieb (Linke) sähe es zwar gern, wenn eine Kaserne einer friedlichen Nutzung zugeführt würde, sie sieht aber die Gefahr, dass sich die Stadt verzettelt: „Wir schaffen es ja noch nicht einmal, eine Toilette an der Felsenkirche einzurichten, da sollten wir besser die Finger von einem solchen Großprojekt lassen.“

Marco Loch (SPD) riet dazu, das Thema unaufgeregter zu diskutieren: „Der Vorschlag war gut gemeint, da ist es nicht nötig, ihn lächerlich zu machen“, verteidigte Loch die Weingarten-Idee und erhielt Unterstützung von seinem Fraktionskollegen Stefan Worst: „Wer vor fünf Jahren gesagt hätte, Geocaching bringt uns 5000 Leute in die Stadt, wäre auch ausgelacht worden.“

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt