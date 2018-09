Ganztagssschule startet: Zwischen Kicker, Feinmotorik und Snoezelraum

Aus unserem Archiv

Baumholder

In den Sommerferien verwandeln sich Schulen in wahre Ruheorte: Die Flure sind wie leer gefegt, die Klassensäle verwaist. Doch oft wird die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um ausstehende Arbeiten zu verrichten, so auch in der Grundschule Westrich: Dort laufen die Vorbereitungen für das neue Ganztagsschulkonzept, das ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt wird – unter anderem werden ein Spiel- und ein Ruheraum eingerichtet, teilweise wurde schon neuer Boden verlegt und gestrichen. Bei einem Gespräch zeigten VG-Chef Bernd Alsfasser, Torsten Genenger, Fachbereichsleiter Schulen, und Direktorin Anke Georgiadis, wie weit die Maßnahmen gediehen sind.