Ganz ohne Smoke: Controllers stellen ihr erstes Album vor

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Baumi and The Smokecontrollers zum letzten Mal das Café Eckstein in Idar gerockt haben – jetzt kehren sie zurück in die Szenekneipe von Bernd Ruppenthal: Am Samstag, 10. März, stellt die Rockband aus Idar-Oberstein ihr erstes eigenes Album vor, das im vergangenen Jahr eingespielt wurde. Der Bandname wurde nach einer kreativen Pause angepasst, verkürzt, zeitgemäßer: Mathias Huber, Maurizio Poli, Jens Baumgart, Ludger Probson und Erik Schweiss sind ab sofort nur noch die Controllers. Und die wollen jetzt wieder durchstarten.

Am Samstag stellen die Controllers (von links: Mathias Huber, Maurizio Poli, Jens Baumgart, Ludger Probson und Erik Schweiss) im Café Eckstein ihr erstes Album vor, das sie im vergangenen Jahr aufgenommen haben. Los geht es in der Szenekneipe in Idar um 21 Uhr.

Foto: Controllers

Seit zwölf Jahren gibt es die Formation in nahezu gleicher Besetzung, zwei Gründungsmitglieder – Klaus Adam und Christian Cullmann – haben die Band zwischenzeitlich verlassen, Maurizio Poli kam neu hinzu. Eines ist aber gleich geblieben: Die Fünf wollen vor allem Spaß an der Musik haben. Bei den Liveauftritten wurden zunächst meist die Lieblingssongs der Bandmitglieder gecovert, später kamen immer mehr eigene Kompositionen hinzu, meist geschrieben von Bassist, Gitarrist und Sänger Ludger Probson.

Irgendwann war dann so viel eigenes Material zusammengekommen, dass es für eine Demo-CD reichte. Die sollte an Veranstalter verschickt werden, um auf die Band aufmerksam zu machen. Als das dann die Fans hörten, wollten aber viele auch ein Exemplar – so kam es, dass dann doch ein paar mehr gepresst wurden, ganz in Eigenregie. „Das hat nichts mit kommerziellem CD-Verkauf oder Plattenfirma zu tun“, dämpft Baumgart ein wenig die Erwartungen. So liegt bei der CD-Release-Party am Samstag die Betonung eindeutig auf dem Wörtchen Party. Die CD, deren elf Titel im Eckstein komplett live gespielt werden, wurde im vergangenen Jahr zusammen mit Jörg Jungbluth (einst Gitarrist bei Morrison Hotel) aufgenommen und in dessen Studio abgemischt. Sie heißt „Starting to Try” und beinhaltet tatsächlich nur eigene Songs zwischen Rock und Funk. „Es ist eine sehr abwechslungsreiche Mischung geworden“, macht Jens Baumgart Appetit auf Album und Konzert.

Schon im vergangenen Jahr waren die Controllers bei nur einigen wenigen herausragenden Veranstaltungen aufgetreten, beim Rock im Daal etwa oder beim „Kama“-Revival. Damals schon waren vornehmlich eigene Songs gespielt worden – und das kam gut an. So soll es auch 2018 weitergehen: „Schauen wir mal, was kommt“, sagt Baumgart. Stefan Conradt

Das Café Eckstein öffnet am Samstag um 19 Uhr, das Konzert der Controllers beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es bei bei Facebook, dort aber noch unter dem alten Namen: Baumi and The Smokecontrollers