Auf den Fußweg entlang ihres Gebäudes soll verzichtet wird, fordert die Firma Modepark Röther – was damit verbunden wäre, dass die Fußgängerbrücke über die B 422 in Richtung Mainzer Straße komplett wegfallen würde. Das Anliegen war Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrates und wurde dort kontrovers diskutiert. Nach zwei gescheiterten Anläufen von Harald Iring (LUB) und Thomas Engel (Freie Liste) setzte letztlich Thomas Petry (Bündnis 90/Die Grünen) mit seinem Antrag durch, dass diese Thematik erst einmal im Bauausschuss beraten und dann erneut im Stadtrat landen soll.

Hintergrund: Bekanntlich baut das Unternehmen Röther derzeit den Gesamtkomplex des ehemaligen Hertie-Kaufhauses um. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die Grundrisse geändert, sodass wesentlich größere Verkaufsflächen im Gebäude entstehen. Durch diese ...

Lesezeit für diesen Artikel (542 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

