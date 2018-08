Fußballer mal ganz anders

Wer im Hochsommer schon auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken ist, könnte schneller als gedacht fündig werden und damit einen ganz originellen Ansatz haben: den neuen Jahreskalender 2019 der DSG Breitenthal/Niederhambach und der Sportvereinigung Wildenburg.

Die Fußballfrauen der DSG und die Kicker der Spvgg Wildenburg bilden die Motive der zwölf Kalenderblätter im Jahr 2019: Und da sind tolle Aufnahmen dabei. Nach einer Idee von Ernst-Walter Ströher wurden Gespräche mit der Kempfelder Fotografin Claudia Dupont geführt, die bei einer Informationsveranstaltung im Sportlerheim in Schauren rund 30 interessierte Fußballer für das Projekt begeisterte.

Jüngst stand bei herrlichem Wetter das Fotoshooting auf dem Sportplatz in Kempfeld an. „Es entstanden atemberaubende Bilder. Ein Riesenkompliment an die Fotografin und unsere Amateurmodels, die ab 13 Uhr zum Schminken im Fotostudio und anschließend bis 23 Uhr auf dem Sportplatz und im Sportlerheim mit viel Spaß und großem Engagement dabei waren“, sagen die Zuschauer des Shootings. Es ist geplant, das beeindruckende Ergebnis erstmals im Rahmen des Oktoberfestes am 6. Oktober im Gemeindehaus in Schauren zu präsentieren.

Ein Teil des Gewinns geht an die Mannschaften, ein anderer Teil dient für ein Gewinnspiel (wer einen Kalender kauft, kann einen Geldpreis ergattern), und ein dritter Teil ist für einen guten Zweck gedacht: Das Geld soll an die Hochwassergeschädigten in der Region gehen.

Ernst-Walter Ströher betont: „Mir kam die Idee, als ich einen alten Kalender von vor 30 Jahren auf meinem Schreibtisch entdeckte. So eine Aktion gab es schon mal. Ich dachte, das kann man professioneller wiederholen. Und Fotografin Claudia Dupont war sofort Feuer und Flamme: „Die Fußballerinnen waren anfangs ein wenig skeptisch. Einige hatten die Befürchtung, das Ganze gehe vielleicht in eine schlüpfrige Richtung. Natürlich nicht! Wir wollen Fußball einfach mal anders zeigen. Und letztlich hat das Ganze einen Riesenspaß gemacht.“ Das Ziel: Mindestens 1000 Kalender sollen verkauft werden.

Claudia Dupont, deren Studio es mittlerweile seit 15 Jahren gibt, berichtet: „So hat man die Jungs und Mädels noch nie gesehen.“ Ihre Leidenschaft gilt der ausgefallenen Fotografie: „Ich liebe Herausforderungen. Die Arbeit mit Menschen, die es nicht unbedingt gewohnt sind, als Model zu arbeiten, bereitet mir besonders große Freude. Denn da ist die Begeisterung hinterher besonders groß. Meine Arbeit ist mehr, als nur den Auslöser zu drücken. Ich beschäftige mich nicht nur mit dem Bild, sondern auch dem Menschen, der vor der Kamera steht, denn nur wenn Sympathie und Vertrauen gegeben sind, entstehen ausdrucksstarke Bilder. In Vorgesprächen habe ich auch die Mannschaften persönlich kennenlernen dürfen und die letzten skeptischen Gesichter überzeugen können.“

Vera Müller