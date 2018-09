Andre Weber ist eigentlich Fußballer und spielt für den TuS Kirschweiler in der A-Klasse, Doch er ist auch ein talentierter Läufer, was er beim 13. Firmenlauf von Elisabeth-Stiftung und Nahe-Zeitung am Samstag in Birkenfeld bei bestem Wetter einmal mehr unter Beweis stellte. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hatte Weber (Jahrgang 1991), der für das Hörzentrum Gebel und Weber startete und bereits im Vorjahr gesiegt hatte, nach 5,1 Kilometern im Ziel mit 17:59 Minuten knapp die Nase vorn vor Ramon Bernadon (Jahrgang 1979) von Rofu Kinderland, der 18:02 Minuten benötigte. Beide haben den Firmenlauf schon gewonnen, Weber, der auch noch die Wertung als schnellster Chef gewann, jetzt zum dritten Mal.

Ein Stück hinter den beiden sicherte sich das 17-jährige Talent Maurice Machwirth vom Gymnasium Heinzenwies trotz Erkältung in 18:47 knapp vor dem zeitgleichen und gleichaltrigen Biniam Tesafagabir von der Elisabeth-Stiftung ...

