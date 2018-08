Fuß vom Gas (nicht nur) im Nationalpark

Autofahrern wird es aufgefallen sein: Bereits früh im März, als noch Schnee und Eis die Hochlagen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald beherrschten, standen die Amphibienschutzzäune vor dem Einschieder Hof schon. Hier liegt der Schwerpunkt der Amphibienwanderungen bei Börfink.

Die Tiere suchen die Teiche der Fischzuchtanstalt im Trauntal auf und müssen dazu die L 165 kreuzen – was viele ohne diesen Zaun mit dem Leben bezahlen würden. Der Betreiber der Fischzuchtanstalt hat zwei straßennahe Teiche den Amphibien als Laichgewässer überlassen und auf Fischbesatz dort verzichtet.

Ranger Eckhard Simon betreut die Anlage, einen Zaun aus Plastikfolie, der die Amphibien in eingegrabene Eimer umleitet. Simon sammelt jeden Morgen die Frösche, Kröten und Molche ein, die nachts in die Eimer gewandert sind. So bringt er sie sicher auf die andere Straßenseite. Der Ranger notiert auch gewissenhaft die Zahl der Tiere fein säuberlich in sein Tagebuch ebenso die morgendliche Temperatur. Erst ab 4 Grad Celsius wandern die Tiere. Besonders stark ist der „Run“ in warmen Regennächten. Dann sollten Autofahrer besondere Vorsicht walten lassen.

Nicht nur die sprichwörtlichen „hässlichen Kröten“ machen sich mit Beginn der warmen Jahreszeit auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Auch der farbenprächtige Bergmolch gehört zu den Amphibien, die jetzt auf Wanderung gehen und dabei oftmals auch Straßen queren.

Foto: Konrad Funk



Viele solcher Nächte gab es aber noch nicht, eher Rückschläge in eisige Minusgrade und viel Schnee dazu. Dennoch wurden zwischen dem 11. und dem 17. März bereits knapp 1000 Grasfrösche sicher zu ihren Laichteichen geleitet. Bei den Fröschen geht das alles sehr schnell über die Bühne. Kaum ist das Eis auf den Tümpel getaut, starten sie von ihrer inneren Uhr geweckt ihren Weg aus dem Wald ins Wasser.

Auch einige Molche waren schon dabei, erzählt Simon, die Kröten kommen deutlich viel später, bis weit in den April hinein wandern die Tiere. Auch die Rückwanderzäune stehen schon. Simon arbeitet vorausschauend, denn mit leichter zeitlicher Versetzung wandern die Tiere wieder zurück in ihre Sommerlebensräume. Bisher wurden an dieser Stelle nur etwa 260 laufende Meter Zaun errichtet. Dieses Jahr wurde die Anlage verlängert, um mehr Tiere zu retten.

Ein neues Banner aus der Baustellenkommunikation des Nationalparks macht auf die derzeit laufende Amphibienwanderung bei Börfink aufmerksam und will dazu animieren, dass die Autofahrer hier den Fuß vom Gas nehmen.

Foto: Axel Munsteiner

Das neue Banner aus der Baustellenkommunikation des Nationalparks macht auf die Situation aufmerksam und will dazu animieren, dass die Autofahrer hier den Fuß vom Gas nehmen. Denn Frösche und Kröten können in warmen Regennächten überall auf den Straßen auftauchen. Ihre Wege und Wechsel waren lange vor den von Menschenhand gebauten Straßen da. „Nicht sie, sondern wir durchkreuzen ihre Lebensadern“, weiß Ranger Eckhard Simon. „Wasser ist Leben, für Amphibien gilt dies besonders, denn nur so können sie sich auf den Weg zu den Laichgewässern machen und für Nachwuchs sorgen.“

Grundsätzlich möchte das NLP-Amt, dass im Schutzgebiet langsamer gefahren wird. Durch starke Amphibienwanderung, aber auch durch Kollisionen mit Wild kann es zu schweren Unfällen kommen, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet werden können. Die Fallzahlen aus den Jahren 2016 und 2017 zeigen, dass Unfälle mit Rot- oder Schwarzwild im Nationalpark leider nicht weniger geworden sind. Deshalb sollen auch im Herbst zur Brunftzeit entsprechende Banner und Schilder auf die zusätzliche Gefahr durch liebestolle Hirsche aufmerksam gemacht werden. Dies betrifft vor allem die Strecken durch das Trauntal sowie die in Richtung L 165 in Richtung Muhl und Hermeskeil/Otzenhausen sowie die B 269. red/sc