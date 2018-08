Für 51 Abiturienten des Göttenbach-Gymnasiums startet ein neuer Lebensabschnitt

Von den 51 Abiturienten des Göttenbach-Gymnasiums hat es für 14 für eine Eins vor dem Komma gereicht: Das beste Abitur hat Merle Kullmann mit einem Notenschnitt von 1,2. Es folgen Diana Puzankova mit 1,5, Lena Bender, Martina Cao und Christian Fahldieck mit 1,6, Daniel Kurth mit 1,7, Deborah Bühl, Christian Koort und Alisa Adam mit 1,8 sowie fünf Schüler mit einem Schnitt von 1,9, nämlich Luisa Heinz, Anna Hübner, Tessa Neumann, Elena Reinke und Nicolas Reinhard.

Diese 14 jungen Frauen und Männer freuen sich über ihre Eins vor dem Komma.

Foto: Manfred Greber

Es wurden Preise an Schüler vergeben, die sich in einem Fach durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Den Preis der Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz für eine besondere Haltung und einen beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt Jana Duhrmann. In bildender Kunst wurde Anna Hübner mit einem Buchpreis gewürdigt. Diana Puzankova bekam in Biologie den Preis für die beste Leistung, damit verbunden ein Buchgeschenk sowie die einjährige Mitgliedschaft in der biowissenschaftlichen Gesellschaft. Martina Cao bekam für das beste Chemieabitur ein Buch und die Mitgliedschaft in der Gesellschaft deutscher Chemiker. Sie wurde ebenfalls im Fach Mathe für ihre Leistungen gewürdigt. Den Scheffelpreis erhielt Daniel Kurth für das beste Deutschabitur und somit einen Buchpreis neben einer Mitgliedschaft in der literarischen Gesellschaft. Der von Oberbürgermeister Frank Frühauf gestiftete Buchpreis für beste Leistungen im Fach Englisch wurde gleich zwei Schülerinnen überreicht: Lena Bender und Merle Kullmann. Letztere wurde ebenso im Fach Geschichte mit einem Buchpreis ausgezeichnet. Auch in Physik wurden für hervorragende Leistungen zwei Schüler prämiert: Christian Fahldieck erhielt den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, verbunden mit einer einjährigen Mitgliedschaft. Letztere erhielt auch Christian Koort. Im Fach Sozialkunde bekam Michael Sewenkow einen Buchpreis, gestiftet von der Bundestagabgeordneten Anke Lezius. Hanna Wollscheid wurde für ihr überdurchschnittliches Engagement im Schulsanitätsdienst gewürdigt.

In der Aula des Göttenbach-Gymnasiums fand die Feier anlässlich der Überreichung der Abiturzeugnisse statt. Zunächst lobte MSS-Leiter Berthold Gregor die Absolventen für ihre nicht zu unterschätzende Leistung, die sie in den vergangenen Wochen und Jahren erbracht haben, um an diesem Tag ihr Zeugnis zu erhalten. Im Anschluss hielt er die Fäden bei der Überreichung der Preise in den Händen, die für die besonderen Leistungen in den verschiedenen Bereichen des Schullebens ausgelobt waren. Besonders zu erwähnen ist Jana Duhrmann, die den Preis der Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz aus den Händen von Schulleiter Philipp Wehmann für ihre besondere Haltung und ihren beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt. In seiner Rede an die Abiturienten ging Schulleiter Philipp Wehmann auf den italienischen Renaissancedichter Francesco Petrarca ein, der 1336 den in der Provence liegenden Mont Ventoux bestiegen hatte. Wie Petrarca den Mont Ventoux müssten die Abiturienten das Leben wie einen Berg meistern. Manchmal müsse man verschnaufen, Umwege gehen, die Kräfte einteilen und Ruhe bewahren. Es sei wichtig, sich Ziele zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei seien die Abiturienten die „Problemlöser“ der Zukunft, die ihre Aufgaben in der Gesellschaft hätten. Um diese Rolle ausfüllen zu können, benötigten sie auch, frei nach Hermann Löns, ein fröhliches Herz. Dieses wünschte Wehmann den Abiturienten zum Abschluss seiner Ansprache.

Die stellvertretende Schulleiterin Bettina Schäfer sprach in ihrer Funktion als Stammkursleiterin über die Frage „Was ist Mathematik?“. Sie bezog die vier Grundsätze der Mathematik des Gießener Mathematikprofessors Albrecht Beutelsbacher auf die Leistungen der Abiturienten. Daran angelehnt, seien sie größtenteils in der Lage gewesen, logische Strukturen zu entdecken, Lösungen zu finden, den Bezug zwischen Mathematik und dem realen Leben herzustellen und die Welt auf mathematische Art zu erfahren.

In ihren Grußworten an die Abiturienten wünschten Landrat Dr. Matthias Schneider und Oberbürgermeister Frank Frühauf viel Glück auf dem weiteren Lebensweg. Ebenso äußerten sie den Wunsch, dass vielleicht der ein oder andere den Weg in den Landkreis Birkenfeld zurückfinden möge. Schulelternsprecher Dr. Thomas Neubauer und Dr. Gerd Wagner, der Vorsitzende des Fördervereins, gingen in ihren Grußworten auf Entscheidungsfindungen ein. Bis jetzt sei für die Abiturienten entschieden worden, nun sei es an der Zeit, Entscheidungen selbst zu treffen und ihnen ihre Zeit zu geben. Als Vertreter der Schülerschaft betonte Tom Greber, dass jeder Abiturient großartige Leistungen vollbracht habe, so jedem auch ein Oscar zustehen würde – hier griff er das Motto „Abicademy Awards“ des Showabends auf, der im Februar am Göttenbach-Gymnasium stattgefunden hatte.

Jana Duhrmann hielt ihre Ansprache im Namen der Abiturienten und ging darin auf die schöne gemeinsame Zeit ein. In Anlehnung an Fausts Gelehrtenmonolog erwähnte sie, dass die Abgänger bislang nur einen Tropfen aus dem Meer des Wissens erlangt hätten. Dieser würde für den Start in eine Ausbildung oder ein Studium helfen. Sie dankte der Schule für die Vermittlung wichtiger Werte sowie den Lehrern und Eltern für die in den vergangenen Jahren aufgebrachte Geduld. Im Anschluss erfolgte die feierliche Überreichung der Abiturzeugnisse. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt mit Beiträgen des 13er-Musik-Grundkurses unter der Leitung von Bettina Wegmann.