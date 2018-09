Für 18-Jährige kommt jede Hilfe zu spät: Tödlicher Unfall zwischen Abentheuer und Börfink

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 10 Uhr auf der L 165 zwischen Börfink und Abentheuer gekommen. Für eine 18-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld, die allein im Auto saß, kam jede Hilfe zu spät.

Die junge Fahrerin wurde bei der Kollision ihres Autos mit einem Baum so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Foto: Guido Turina

Die junge Frau wurde bei der Kollision ihres Autos mit einem Baum so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei Birkenfeld mitteilt, war sie mit ihrem Pkw in Richtung Abentheuer unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 18-Jährige, nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war, vor der Ortslage Abentheuer nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte in einen Hang und prallte dort gegen einen Baum.

Ein Anwohner hatte quietschende Reifen und einen lauten Knall gehört. Zunächst konnte er an der Straße nichts feststellen. Erst durch die Musik aus dem Autoradio wurde er auf das in der Böschung auf dem Dach liegende Unfallfahrzeug aufmerksam.

Er stoppte ein vorbeifahrendes Auto, dessen Fahrer den Notruf absetzte. Doch die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen waren vergeblich.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Gutachten in Auftrag gegeben. Neben der Polizei Birkenfeld und Idar-Oberstein waren die Feuerwehren Birkenfeld, Brücken, Abentheuer, Börfink sowie das DRK mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg im Einsatz. Der Straßenabschnitt war bis in den späten Nachmittag hinein voll gesperrt. Das völlig demolierte Auto wurde mit einem Kran geborgen.