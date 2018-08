Fünf Bands versüßen das Schul-Finale

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das School's Out- Festival steht in diesem Jahr im Zeichen eines kleinen Jubiläums, denn es findet bereits zum zehnten Mal statt. Die aktuelle Auflage des Musikfestivals findet am Samstag, 16. Juni, in der VfL-Turnhalle im Stadtteil Algenrodt statt. Das Line-up bilden die Bands Revolution Inc., Alltagshelden, Aid Kit, Phonoliszt und als Headliner die Speedbottles. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro.