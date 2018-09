Führungswechsel im Ruheforst steht bevor

Die Chemie stimmt. Das wird schnell deutlich. Seit Juli vergangenen Jahres gehört Katja Stauch zum Team des Ruheforsts in Niederhosenbach. Und Ende dieses Monats wird die 41-Jährige den bisherigen langfristigen Leiter Alfred Römer ablösen.

Foto: Reiner Drumm

Der ehemalige Ortsbürgermeister wird dem Ruheforst Hunsrück allerdings auch weiterhin erhalten bleiben. Doch aus Altersgründen – Römer ist 73 Jahre alt – möchte er nun ins zweite Glied zurücktreten.

„Wenn ich alt bin, will ich nur noch nörgeln. Das wird ein Spaß!“ ist auf einem Bild über Römers Schreibtisch zu lesen. Doch von Nörgelei ist er noch weit entfernt. Vielmehr ist der 73-Jährige für seine Nachfolgerin voll des Lobes. „Ich habe von Anfang an gemerkt, dass es passt“, betont der Noch-Ruheforst-Leiter. Das Bewerbungsgespräch habe deshalb auch gerade mal eine Viertelstunde gedauert, dann wurde alles unter Dach und Fach gebracht. Immerhin mehr als 30 weitere Bewerbungen galt es zu berücksichtigen. Ganz wichtig sei Römer gewesen, so betont er, dass bei der neuen Mitarbeiterin und Nachfolgerin in spe die Empathie stimmt. Für den Job in diesem Metier stehe die Fähigkeit, die Empfindungen, Gedanken und Emotionen der Trauernden zu erkennen, ganz oben auf dem Anforderungsprofil.

Katja Stauch ist froh, dass sie den Wechsel vollzogen hat. Mehr als zehn Jahre war die Hintertiefenbacherin in der Kreuznacher Diakonie in der Schulkindbetreuung tätig. Es war eine gute Stelle gewesen, sagt sie, aber die Arbeit mit Kindern sei mittlerweile stark durch die gesellschaftlichen Probleme geprägt. Erschwert werde dies noch durch die immer komplexer werdende Elternarbeit.

Nach der langen Zugehörigkeit zum Diakonie-Hort und nach ihrem 40. Geburtstag hat sich Katja Stauch also Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Schnell war sie sicher: „Wenn das Richtige auf mich zukommt, werde ich etwas ändern.“ Und als ihr die Stellenausschreibung des Ruheforsts in die Hände gefallen ist, hat sie Nägel mit Köpfen gemacht. Vor der Erzieherausbildung hatte Stauch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und vier Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Dies kommt ihr nun auch zugute.

Bereut hat sie diesen Schritt keine Sekunde. „Irgendwie hat es gepasst, und ich wurde auch sehr lieb in der Familie aufgenommen.“ Das Besondere an dem neuen Arbeitsplatz war ja, dass Katja Stauch tatsächlich zur Familie Römer dazugestoßen ist. Das Ruheforst-Büro befand sich schließlich bis vor wenigen Wochen noch im Haus der Römers – mit Gerda Römer quasi als Sekretärin und Telefonistin. Erst seit Ende März bearbeiten Alfred Römer und Katja Stauch die eingehenden Anfragen im neuen Domizil im ehemaligen Raiffeisen-Gebäude. „Da der Ruheforst mittlerweile als gut laufendes Unternehmen etabliert ist, ist eine offizielle Geschäftsstelle unabdingbar“, ist sie sich sicher.

Dass die Arbeit im Ruheforst nicht einfach ist, zeigen die nackten Zahlen. Seit der ersten Bestattung im Januar 2007 ist die Zahl der Beisetzungen immer mehr gestiegen – von 39 im ersten Jahr bis 175 im Jahr 2015. Der Aufwärtstrend hat sich noch fortgesetzt. Ende Januar 2016 fand die 1000. Urnenbeisetzung statt, im vergangenen Jahr wurden 195 Beerdigungen gezählt. Mittlerweile sind es 1410 (Stand 29. März). Rein statistisch gesehen vergehen keine zwei Tage bis zur nächsten Beisetzung – Feiertage und Wochenenden inbegriffen.

Aber nicht nur die Zahl der Beisetzungen hat zugenommen, gleichzeitig hat sich die Art der Beisetzungsfeier geändert. In 627 Fällen wurde Römer selbst – in den vergangenen Monaten zunehmend auch Katja Stauch – für die Grabrede in Anspruch genommen. Das ist weit mehr als evangelische Pfarrer (463) oder katholische Geistliche (118). Auch Familienangehörige (73), die jeweiligen Bestatter (69), professionelle Trauerredner oder Geistliche anderer Konfessionen sprechen zuweilen am Grab die letzten Worte. Römer und Stauch wissen, dass dieser Teil ihrer Tätigkeit noch zunehmen wird. „Die Leute haben keinen Bezug mehr zum Pfarrer, weil dessen Betreuungsgebiet immer umfangreicher wird“, weiß Römer. Traurig macht beide, dass durch die zunehmende Zahl der Beisetzungen kaum noch Zeit bleibt, um sich intensiv den Trauerfamilien zu widmen. „Vor einigen Jahren war das noch möglich“, sagt Römer. Aber er will nicht nörgeln. Dafür sei er noch zu jung, sagt er und deutet mit einem Augenzwinkern auf das Bild über seinem Schreibtisch, während Katja Stauch am Telefon schon die nächste Anfrage entgegennimmt.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch