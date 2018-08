Frühlingsmarkt über den Dächern der Stadt

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, jetzt muss bloß das Aprilwetter noch mitspielen: Der Burgenverein Schloss Oberstein lädt am kommenden Sonntag bereits zum vierten Mal zum Frühlingsfest hoch über den Dächern der Schmuckstadt ein. Der Name ist seit der Premiere 2015 Programm: Beim „Waldfrühling“ auf dem Obersteiner Schloss dreht sich am Sonntag, 29. April, von 11 bis 18 Uhr fast alles um das Thema Natur. Neben dem Markt mit fast 40 Ständen und einem frühlingshaften Angebot an Pflanzen, Blumen, Stauden, Samen, Gartendekorationen, Keramiken, Holzartikeln, Wollfilzwaren sowie Kunsthandwerk und Schmuck bietet das Rahmenprogramm wieder allerlei Interessantes für Jung und Alt.