Frühlingsgefühle auf dem Schloss

Wer sich mal gefragt hat, warum der Waldfrühling Waldfrühling heißt, konnte die Antwort am Sonntag auf der Terrasse von Schloss Oberstein sehen, spüren und riechen: Bei 20 Grad und einem milden Lüftchen sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und dabei einen weiten Blick über die hellgrün aus dem Winterschlaf erwachenden Buchenwälder ringsum genießen – das ist Waldfrühling. Und wer dann noch ein Gläschen kühlen Grauburgunder von der Nahe in der Hand hielt – für den war der Tag perfekt.

Für die musikalische Umrahmungn des Waldfrühlingsfests auf Schloss Oberstein sorgte die Jagdhorngruppe Hubertus Weierbach.

Foto: Stefan Conradt

Für den Burgenverein hätten es angesichts des Aufwands ruhig noch ein paar Besucher mehr sein können. Erst zur Nachmittagskaffeezeit wurde es richtig voll im und am Schloss, wo mal wieder sowohl kulinarisch wie vom Marktangebot her mehr Klasse als Masse angeboten wurde: Neben frühlingshaften Angeboten für den Garten gab es unter anderem modernen Schmuck, gefilzte Taschen und Rucksäcke, Tücher und Stoffe, Kissen und Düfte, handgefertigte Laptop- und Handytaschen der Schülerfirma Caring Cases, Kunsthandwerk aus Holz und Keramik, Honig, leckere Fischspezialitäten (unter anderem auf Buchenfeuer gegarter Lachs), Liköre und Schnäpse, daneben Informationen zur Jagd und zum Nationalpark. Im Innenhof wurden leckerer, selbst gebackener Kuchen und kühler Weine kredenzt. Consuelo Haag berichtete in zwei sehr informativen Vorträgen über Bienen, Hummeln und andere Nützlinge im Garten.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jagdhorngruppe Hubertus Weierbach und die Bachwagge aus Idar. Die Lebenshilfe bot wieder einen Shuttledienst vom Platz „Auf der Idar“ an. Stefan Conradt