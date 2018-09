Frühjahrsmarkt in Berschweiler: Fußballdarts und Kistenstapeln gehören zum Programm

Weitestgehend abgeschlossen ist die Programmplanung für den diesjährigen Frühjahrsmarkt der Ortsgemeinde Berschweiler. Traditionell findet der Markt am ersten Samstag nach Frühlingsanfang statt, in diesem Jahr am 24. März. Die Gemeinde, die den Markt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Klubs und Vereinen und dem Haus Albert ausrichtet, hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Viel Anklang fand der Berschweilerer Frühjahrsmarkt in den vergangenen Jahren. So soll es auch diesmal wieder sein.

Foto: Volker Gutendorf

Das Markttreiben beginnt um 10 Uhr. Um 10.15 Uhr findet ein Gottesdienst statt, in den in diesem Jahr eine Taufe integriert ist. Danach wird der Frühjahrsmarkt von Ortsbürgermeister Rouven Hebel um 11 Uhr mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Im Anschluss findet wieder die Brennholzversteigerung für Selbstwerber statt.

Neben verschiedenen Marktständen, insbesondere mit kulinarischen Angeboten aus der heimischen Region, wird auch in diesem Jahr wieder viel für die Unterhaltung geboten. Vor allem für Kinder werden einige Attraktionen zu finden sein. So bietet die freiwillige Feuerwehr ein ganztägiges Spiel- und Spaßprogramm an. Es gibt Kinderschminken, eine Einheit der Bundeswehr veranstaltet einen Luftballonwettbewerb und organisiert den großen Kran, an dem ein Kistenstapelwettbewerb ausgetragen wird. Der Turn- und Sportverein bietet Fußballdarts und der Schützenverein ein Ostereierschießen an. Auch das Handwerk kann wieder begutachtet werden. So besteht die Möglichkeit, Hufschmieden und Korbflechtern bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen, und die Schreinerei Braun informiert zusammen mit der Provinzial-Geschäftsstelle Klaus Dieter Franz über Einbruchschutz.

Auch die Landfrauen sind wieder mit von der Partie. Sie bieten im Saal Albert Kaffee und selbst gebackene Kuchen an. Das soziale Netzwerk „Wir füreinander in Berschweiler“ stellt seine Arbeit vor, und das AWO-Seniorenzentrum Baumholder bietet Dekorationsartikel und Liköre an.

Neben der Frühschoppengestaltung auf dem Marktplatz mit den Dippelbrüdern aus Achtelsbach und einem zünftigen bayerischen Frühschoppen beim Schützenverein treten die Blauen Jungs aus Mettweiler zur Kaffeetafel im Saal Albert auf. Zum Dämmerschoppen spielt das Sunrise Duo aus Mettweiler im Haus Albert. Für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot inklusive Mittagstisch sorgen die örtlichen Klubs und das Haus Albert.

